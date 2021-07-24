Торговая стратегия

Советник работает на каждом тике. Тейк профита нет - закрытие производится или по сигналу "закрыть позицию такого-то типа" или если сработал трейлинг и тогда выход будет по Стоп лосс.

Торговые сигналы:

Сигнал на открытие позиции ищется на баре #0 (то есть работа идёт на каждом тике и внутри бара). Для закрытия позиции анализируется полностью сформировавшийся бар #1. Ниже рисунок для сигналов на открытие и закрытие позиции BUY:





Рис. 1. Intersection iMAs and Trailing. Условия открытия и закрытия позиции BUY





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный.

MAs:

Параметры индикатора Moving Average

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.