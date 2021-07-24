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Intersection iMA and Trailing - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1630
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая стратегия

Советник работает на каждом тике. Тейк профита нет - закрытие производится или по сигналу "закрыть позицию такого-то типа" или если сработал трейлинг и тогда выход будет по Стоп лосс.

Торговые сигналы:

Сигнал на открытие позиции ищется на баре #0 (то есть работа идёт на каждом тике и внутри бара). Для закрытия позиции анализируется полностью сформировавшийся бар #1. Ниже рисунок для сигналов на открытие и закрытие позиции BUY:

    Intersection iMAs and Trailing

    Рис. 1. Intersection iMAs and Trailing. Условия открытия и закрытия позиции BUY


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

    Position size management (lot calculation)

    Стартовый лот может быть только постоянный.

    MAs:

    Параметры индикатора Moving Average

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

    Force Arrow Chart Force Arrow Chart

    Сигнальный индикатор iForce (Force Index, FRC)

    Bar Difference Bar Difference

    Гистограмма разницы между телом текущей и предыдущей свечи

    Smoothing Average Delta Smoothing Average Delta

    Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора

    MACD minimum level Full MACD minimum level Full

    Торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с фильтром минимального значения индикатора. Развитие первой версии - добавлен максимальный функционал