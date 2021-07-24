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Intersection iMA and Trailing - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник работает на каждом тике. Тейк профита нет - закрытие производится или по сигналу "закрыть позицию такого-то типа" или если сработал трейлинг и тогда выход будет по Стоп лосс.
Торговые сигналы:
Сигнал на открытие позиции ищется на баре #0 (то есть работа идёт на каждом тике и внутри бара). Для закрытия позиции анализируется полностью сформировавшийся бар #1. Ниже рисунок для сигналов на открытие и закрытие позиции BUY:
Рис. 1. Intersection iMAs and Trailing. Условия открытия и закрытия позиции BUY
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Стартовый лот может быть только постоянный.
MAs:
Параметры индикатора Moving Average
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Сигнальный индикатор iForce (Force Index, FRC)Bar Difference
Гистограмма разницы между телом текущей и предыдущей свечи
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатораMACD minimum level Full
Торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с фильтром минимального значения индикатора. Развитие первой версии - добавлен максимальный функционал