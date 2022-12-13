Индикаторы: MA Filling Trend
Гига супер! Респект и процветание автору. Молодец! Даже и не мечтать о таком чуде. Спасибо.
Добрый день.
Если добавить Алерт будет еще лучше. Спасибо
malhaz:
Добрый день.
Если добавить Алерт будет еще лучше. Спасибо
Alert на пересечение? Если да, то такого добра тут навалом )) Это уже просто не интересно.
А как можно скопировать ваш индикатор?
tarhun1:
А как можно скопировать ваш индикатор?
А как можно скопировать ваш индикатор?
Что именно скопировать? Если речь о коде, то просто скачиваете zip-файл и копируете в соответствующие папки в <каталог данных терминала>\MQL4. После этого загружаете термианл. В окне Навигатор автоматически появится новый индикатор.
Игорь, добавьте, пожалуйста, шифт к медленной МА. Качество индюка вырастет, причем очень прилично.
Отличный индикатор! Что подправить в коде, чтобы он отображался только на часовом графике? Выбор определённого т.фрейма в настройках не срабатывает. Заранее спасибо.
Knfff:
Отличный индикатор! Что подправить в коде, чтобы он отображался только на часовом графике? Выбор определённого т.фрейма в настройках не срабатывает. Заранее спасибо.
Отличный индикатор! Что подправить в коде, чтобы он отображался только на часовом графике? Выбор определённого т.фрейма в настройках не срабатывает. Заранее спасибо.
Закинуть в OnChartEvent():
if (ENUM_TIMEFRAMES(Period()) != PERIOD_H1) return;
Al58:
Игорь, добавьте, пожалуйста, шифт к медленной МА. Качество индюка вырастет, причем очень прилично.
Игорь, добавьте, пожалуйста, шифт к медленной МА. Качество индюка вырастет, причем очень прилично.
Индикаторы: MA Filling Trend with Shift
- 2021.07.22
- www.mql5.com
Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу: Индикаторы: MA Filling Trend with Shift
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MA Filling Trend:
Заливка пространства между MA с учетом направления тренда.
Автор: Ihor Herasko