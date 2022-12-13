Индикаторы: MA Filling Trend

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MA Filling Trend:

Заливка пространства между MA с учетом направления тренда.

MA Filling Trend

Автор: Ihor Herasko

 
Гига супер! Респект и процветание автору. Молодец! Даже и не мечтать о таком чуде. Спасибо.
 

Добрый день.

Если добавить Алерт будет еще лучше. Спасибо

 
malhaz:

Добрый день.

Если добавить Алерт будет еще лучше. Спасибо

Alert на пересечение? Если да, то такого добра тут навалом )) Это уже просто не интересно.

 
А как можно скопировать ваш индикатор?
 
tarhun1:
А как можно скопировать ваш индикатор?

Что именно скопировать? Если речь о коде, то просто скачиваете zip-файл и копируете в соответствующие папки в <каталог данных терминала>\MQL4. После этого загружаете термианл. В окне Навигатор автоматически появится новый индикатор.

 
Игорь, добавьте, пожалуйста, шифт к медленной МА. Качество индюка вырастет, причем очень прилично.
 
Отличный индикатор!  Что подправить в коде, чтобы он отображался только на часовом графике? Выбор определённого т.фрейма в настройках не срабатывает. Заранее спасибо.
 
Knfff:
Отличный индикатор!  Что подправить в коде, чтобы он отображался только на часовом графике? Выбор определённого т.фрейма в настройках не срабатывает. Заранее спасибо.

Закинуть в OnChartEvent():

   if (ENUM_TIMEFRAMES(Period()) != PERIOD_H1)
      return;
 
Al58:
Игорь, добавьте, пожалуйста, шифт к медленной МА. Качество индюка вырастет, причем очень прилично.

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Индикаторы: MA Filling Trend with Shift
Индикаторы: MA Filling Trend with Shift
  • 2021.07.22
  • www.mql5.com
Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу: Индикаторы: MA Filling Trend with Shift
 

Как Вы его скомпилировали можете подсказать?

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