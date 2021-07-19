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iCCI Smile - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1640
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник работает по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка.. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом. 

Торговые сигналы:

Сигнал на открытие BUY: CCI#2 < -100 && CCI#1 < -100 && CCI#0 > -100. Сигнал на открытие SELL: CCI#2 > 100 && CCI#1 > 100 && CCI#0 < 100. То есть сам сигнал на баре #0, а бары #1 и #2 выступают в качестве фильтров. Пример сигналов:

    iCCI Smile

    Рис. 1. iCCI Smile


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
    • Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

    Position size management (lot calculation)

    Стартовый лот может быть только постоянный.

    CCI:

    Параметры индикатора CCI

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

    Day Box Day Box

    Индикатор-утилита: управляет одним объектом OBJ_RECTANGLE и двумя OBJ_TREND, которые строятся на протяжении дня.

    Day Filling Day Filling

    Дневные свечи на базе графического стиля DRAW_FILLING

    iAlligator M1 iAlligator M1

    Стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) на таймфрейме M1

    Reverse Filling Reverse Filling

    Паттерн - переворот, состоящий из четырех баров