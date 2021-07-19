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iCCI Smile - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник работает по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка.. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.
Торговые сигналы:
Сигнал на открытие BUY: CCI#2 < -100 && CCI#1 < -100 && CCI#0 > -100. Сигнал на открытие SELL: CCI#2 > 100 && CCI#1 > 100 && CCI#0 < 100. То есть сам сигнал на баре #0, а бары #1 и #2 выступают в качестве фильтров. Пример сигналов:
Рис. 1. iCCI Smile
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
- Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора
Position size management (lot calculation)
Стартовый лот может быть только постоянный.
CCI:
Параметры индикатора CCI
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Индикатор-утилита: управляет одним объектом OBJ_RECTANGLE и двумя OBJ_TREND, которые строятся на протяжении дня.Day Filling
Дневные свечи на базе графического стиля DRAW_FILLING
Стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) на таймфрейме M1Reverse Filling
Паттерн - переворот, состоящий из четырех баров