Торговая стратегия

Советник работает по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка.. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

Сигнал на открытие BUY: CCI#2 < -100 && CCI#1 < -100 && CCI#0 > -100. Сигнал на открытие SELL: CCI#2 > 100 && CCI#1 > 100 && CCI#0 < 100. То есть сам сигнал на баре #0, а бары #1 и #2 выступают в качестве фильтров. Пример сигналов:





Рис. 1. iCCI Smile





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)

Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный.

CCI:

Параметры индикатора CCI

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.