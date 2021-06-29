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Индикаторы

High Low Breakdown - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2747
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор построен на базе графического построения DRAW_ARROW - показывает если бар пробивает High и/или Low предыдущего бара. Назначение индикатора - подготовиться к моменту разворота:

High Low Breakdown

Рис. 1. High Low Breakdown

Индикатор в основном для ручной, неавтоматизированной торговли.

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Два объекта 'OBJ_REGRESSION' на графике

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Советник по принципу Мартингейла

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