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High Low Breakdown - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор построен на базе графического построения DRAW_ARROW - показывает если бар пробивает High и/или Low предыдущего бара. Назначение индикатора - подготовиться к моменту разворота:
Рис. 1. High Low Breakdown
Индикатор в основном для ручной, неавтоматизированной торговли.
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