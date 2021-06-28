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Trend OBJ_REGRESSION 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор отображает и перемещает два графических объекта OBJ_REGRESSION с разным периодом расчета
Рис. 1. Trend OBJ_REGRESSION 2
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