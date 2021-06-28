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Индикаторы

Trend OBJ_REGRESSION 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2035
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор отображает и перемещает два графических объекта OBJ_REGRESSION с разным периодом расчета

Trend OBJ_REGRESSION 2

Рис. 1. Trend OBJ_REGRESSION 2


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