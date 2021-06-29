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TRIX Color N Bars EA Simple - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1189
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору TRIX Color N Bars, который создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. Советник ищет сигнал только в момент рождения нового бара. Нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Позиция в рынке всегда одна и она закрывается противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

Смена цвета индикатора: с бесцветного на 'Blue' или на 'Red'. Ниже пример сигнала на открытие позиции BUY:

    TRIX Color N Bars EA Simple

    Рис. 1. TRIX Color N Bars EA Simple. Сигнал BUY


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

    Position size management (lot calculation)

    Лот может только постоянный.

    TRIX Color N Bars:

    Параметры пользовательского индикатора.

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

    Trend OBJ_REGRESSION 2 Trend OBJ_REGRESSION 2

    Два объекта 'OBJ_REGRESSION' на графике

    CCI Color N Bars EA CCI Color N Bars EA

    Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCI Color N Bars'

    High Low Breakdown High Low Breakdown

    Индикатор показывает пробой high и/или low

    DVA_Martin DVA_Martin

    Советник по принципу Мартингейла