Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору TRIX Color N Bars, который создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. Советник ищет сигнал только в момент рождения нового бара. Нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Позиция в рынке всегда одна и она закрывается противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

Смена цвета индикатора: с бесцветного на 'Blue' или на 'Red'. Ниже пример сигнала на открытие позиции BUY:





Рис. 1. TRIX Color N Bars EA Simple. Сигнал BUY





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может только постоянный.

TRIX Color N Bars:

Параметры пользовательского индикатора.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.