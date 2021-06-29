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TRIX Color N Bars EA Simple - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник работает по пользовательскому индикатору TRIX Color N Bars, который создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. Советник ищет сигнал только в момент рождения нового бара. Нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Позиция в рынке всегда одна и она закрывается противоположным сигналом.
Торговые сигналы:
Смена цвета индикатора: с бесцветного на 'Blue' или на 'Red'. Ниже пример сигнала на открытие позиции BUY:
Рис. 1. TRIX Color N Bars EA Simple. Сигнал BUY
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может только постоянный.
TRIX Color N Bars:
Параметры пользовательского индикатора.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Два объекта 'OBJ_REGRESSION' на графикеCCI Color N Bars EA
Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCI Color N Bars'
Индикатор показывает пробой high и/или lowDVA_Martin
Советник по принципу Мартингейла