Алгоритм работы cm-Close Far Loss:

1.советник отслеживает открытые позиции по всем или заданному инструменту. Складывает профит всех положительных позиций.”

2 ищет самую убыточную позицию.”

3 закрывает дальнюю и все положительные при достижении суммарного профита”

Настройки:



CloseProfit = 10; – закрывать по суммарному профиту в валюте

= 10; – закрывать по суммарному профиту в валюте Symbоl = 1; – суммируем профит по текущей валюте или по всем символам







