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Советники

cm-Close Far Loss - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
7935
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Алгоритм работы cm-Close Far Loss:
1.советник отслеживает открытые позиции по всем или заданному инструменту. Складывает профит всех положительных позиций.”
2 ищет самую убыточную позицию.”
3 закрывает дальнюю и все положительные при достижении суммарного профита”

Настройки:

  • CloseProfit = 10; – закрывать по суммарному профиту в валюте
  • Symbоl = 1; – суммируем профит по текущей валюте или по всем символам


Lock SL Lock SL

Автоматическая установка лока на SL открытой позиции

Стрелки в MT4 Стрелки в MT4

Рисование стрелок в MT4

OneSession OneSession

Сессия от цены открытия по цену закрытия.

cm partial closing position cm partial closing position

Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.