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cm-Close Far Loss - эксперт для MetaTrader 4
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Алгоритм работы cm-Close Far Loss:
1.советник отслеживает открытые позиции по всем или заданному инструменту. Складывает профит всех положительных позиций.”
2 ищет самую убыточную позицию.”
3 закрывает дальнюю и все положительные при достижении суммарного профита”
Настройки:
- CloseProfit = 10; – закрывать по суммарному профиту в валюте
- Symbоl = 1; – суммируем профит по текущей валюте или по всем символам
Lock SL
Автоматическая установка лока на SL открытой позицииСтрелки в MT4
Рисование стрелок в MT4
OneSession
Сессия от цены открытия по цену закрытия.cm partial closing position
Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.