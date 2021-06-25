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CCI Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iCCI (Commodity Channel Index) подкрашивает бары на которых индикатор равномерно движется вверх или вниз как минимум на 'CCI: trend N Bars' барах. Сигналы индикатора следует рассматривать только выше отметки '+100' или ниже '-100'.
Сигналы индикатора 'CCI Color N Bars':
Рис. 1.CCI Color N Bars
RSI Histogram
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в виде цветной гистограммыChange Timeframe All Charts
Скрипт меняет таймфрейм всем графикам
CCI Color N Bars EA
Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCI Color N Bars'Trend OBJ_REGRESSION 2
Два объекта 'OBJ_REGRESSION' на графике