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Индикаторы

CCI Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1981
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор iCCI (Commodity Channel Index) подкрашивает бары на которых индикатор равномерно движется вверх или вниз как минимум на 'CCI: trend N Bars' барах. Сигналы индикатора следует рассматривать только выше отметки '+100' или ниже '-100'.

Сигналы индикатора 'CCI Color N Bars':

CCI Color N Bars

Рис. 1.CCI Color N Bars


    RSI Histogram RSI Histogram

    Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в виде цветной гистограммы

    Change Timeframe All Charts Change Timeframe All Charts

    Скрипт меняет таймфрейм всем графикам

    CCI Color N Bars EA CCI Color N Bars EA

    Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCI Color N Bars'

    Trend OBJ_REGRESSION 2 Trend OBJ_REGRESSION 2

    Два объекта 'OBJ_REGRESSION' на графике