Помощник в ручной торговле.

Советник открывает стоп ордер на цене SL основной позиции (открытой руками или другим советником) c ТП равным SL. Если сделка закрывается по TP то отложенный ордер удаляется и советник переходит в режим ожидания новой сделки.Корректная работа только если одновременно открыта 1 позиция по текущей паре.

Магик значения не имеет, советник видит все открытые позиции и ставит лок на последнюю открытую по текущему инструменту.



