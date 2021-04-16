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Советники

Lock SL - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
7383
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Помощник в ручной торговле.
Советник открывает стоп ордер на цене SL основной позиции (открытой руками или другим советником) c ТП равным SL. Если сделка закрывается по TP то отложенный ордер удаляется и советник переходит в режим ожидания новой сделки.Корректная работа только если одновременно открыта 1 позиция по текущей паре. 

Магик значения не имеет, советник видит все открытые позиции и ставит лок на последнюю открытую по текущему инструменту.



    Стрелки в MT4 Стрелки в MT4

    Рисование стрелок в MT4

    Boa Boa

    Индикатор направления тренда.

    cm-Close Far Loss cm-Close Far Loss

    Советник закрывает самую убыточную позицию за счет прибыльных

    OneSession OneSession

    Сессия от цены открытия по цену закрытия.