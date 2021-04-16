Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Lock SL - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7383
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Помощник в ручной торговле.
Советник открывает стоп ордер на цене SL основной позиции (открытой руками или другим советником) c ТП равным SL. Если сделка закрывается по TP то отложенный ордер удаляется и советник переходит в режим ожидания новой сделки.Корректная работа только если одновременно открыта 1 позиция по текущей паре.
Магик значения не имеет, советник видит все открытые позиции и ставит лок на последнюю открытую по текущему инструменту.
Стрелки в MT4
Рисование стрелок в MT4Boa
Индикатор направления тренда.
cm-Close Far Loss
Советник закрывает самую убыточную позицию за счет прибыльныхOneSession
Сессия от цены открытия по цену закрытия.