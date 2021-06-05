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Индикаторы

D1 Fractal Levels - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2570
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отобразить (при помощи двух графических объектов OBJ_HLINE) максимальный и минимальный фрактал за предыдущий день. На рисунке ниже индикатор Fracatals показан только для наглядности.

-D1 Fractal Levels

Рис. 1. D1 Fractal Levels

    Alert Crossing Two MA Alert Crossing Two MA

    Alert при пересечении двух iMA: 'Fast' и 'Slow'

    Pending orders UP DOWN Single SL and TP Pending orders UP DOWN Single SL and TP

    Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров ВВЕРХ и ВНИЗ от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)

    iMACD Difference Close All iMACD Difference Close All

    Советник-утилита: при граничной разнице между линиями индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) советник закроет все позиции на текущем символе.

    Close Delete all Equity control Close Delete all Equity control

    Советник-утилита: отслеживает Средства и закрывает позиции и удаляет отложенные ордера