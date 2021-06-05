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D1 Fractal Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить (при помощи двух графических объектов OBJ_HLINE) максимальный и минимальный фрактал за предыдущий день. На рисунке ниже индикатор Fracatals показан только для наглядности.
Рис. 1. D1 Fractal Levels
Alert Crossing Two MA
Alert при пересечении двух iMA: 'Fast' и 'Slow'Pending orders UP DOWN Single SL and TP
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров ВВЕРХ и ВНИЗ от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)
iMACD Difference Close All
Советник-утилита: при граничной разнице между линиями индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) советник закроет все позиции на текущем символе.Close Delete all Equity control
Советник-утилита: отслеживает Средства и закрывает позиции и удаляет отложенные ордера