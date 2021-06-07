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iMACD Difference Close All - эксперт для MetaTrader 5
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Идея советника-утилиты
Советник-утилита ищет момент когда главная линия индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) выше сигнальной линии на заданную величину 'MACD Difference -> Close All'. Как только такой момент найден по текущему символу закрываются все позиции.
Рис. 1. iMACD Difference Close All
Данный код можно дополнить различными блоками и получить полноценную торговую систему: с получением сигналов на открытие позиций, с трейлингом ...
Индикатор работает с двумя горизонтальными линиями - они показывают максимальный и минимальный фрактал за предыдущий деньAlert Crossing Two MA
Alert при пересечении двух iMA: 'Fast' и 'Slow'
Советник-утилита: отслеживает Средства и закрывает позиции и удаляет отложенные ордераCCIOnMA Histogram
Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) рассчитанный по iMA (Moving Average)