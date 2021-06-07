Идея советника-утилиты

Советник-утилита ищет момент когда главная линия индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) выше сигнальной линии на заданную величину 'MACD Difference -> Close All'. Как только такой момент найден по текущему символу закрываются все позиции.

Рис. 1. iMACD Difference Close All

Данный код можно дополнить различными блоками и получить полноценную торговую систему: с получением сигналов на открытие позиций, с трейлингом ...