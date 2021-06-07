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Советники

iMACD Difference Close All - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1349
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея советника-утилиты 

Советник-утилита ищет момент когда главная линия индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) выше сигнальной линии на заданную величину 'MACD Difference -> Close All'. Как только такой момент найден по текущему символу закрываются все позиции.

iMACD Difference Close All

Рис. 1. iMACD Difference Close All

Данный код можно дополнить различными блоками и получить полноценную торговую систему: с получением сигналов на открытие позиций, с трейлингом ...

    D1 Fractal Levels D1 Fractal Levels

    Индикатор работает с двумя горизонтальными линиями - они показывают максимальный и минимальный фрактал за предыдущий день

    Alert Crossing Two MA Alert Crossing Two MA

    Alert при пересечении двух iMA: 'Fast' и 'Slow'

    Close Delete all Equity control Close Delete all Equity control

    Советник-утилита: отслеживает Средства и закрывает позиции и удаляет отложенные ордера

    CCIOnMA Histogram CCIOnMA Histogram

    Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) рассчитанный по iMA (Moving Average)