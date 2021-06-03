Pending orders UP DOWN Single SL and TP

Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)

Просмотр спреда: максимальный и минимальный спред (используется CopyTicksRange и поиск) и значение индикаторного буфера spread[]