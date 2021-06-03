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Pending orders UP DOWN Single SL and TP - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2871
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Развитие первой версии Pending orders UP DOWN.

Теперь Стопл лосс и Тейк профит будут одинаковые для всей серии отложенных ордеров (отдельно настраивается для серии ВВЕРХ и отдельно для серии ВНИЗ). Серию вверх или вниз можно отключить - достаточно в параметр XXXXquantity выставить '0'

Pending orders UP DOWN Single SL and TP

Рис. 1. Pending orders UP DOWN Single SL and TP

    Pending orders UP Single SL and TP Pending orders UP Single SL and TP

    Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)

    Spread Control 2 Spread Control 2

    Просмотр спреда: максимальный и минимальный спред (используется CopyTicksRange и поиск) и значение индикаторного буфера spread[]

    Alert Crossing Two MA Alert Crossing Two MA

    Alert при пересечении двух iMA: 'Fast' и 'Slow'

    D1 Fractal Levels D1 Fractal Levels

    Индикатор работает с двумя горизонтальными линиями - они показывают максимальный и минимальный фрактал за предыдущий день