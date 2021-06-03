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Pending orders UP DOWN Single SL and TP - скрипт для MetaTrader 5
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Развитие первой версии Pending orders UP DOWN.
Теперь Стопл лосс и Тейк профит будут одинаковые для всей серии отложенных ордеров (отдельно настраивается для серии ВВЕРХ и отдельно для серии ВНИЗ). Серию вверх или вниз можно отключить - достаточно в параметр XXXXquantity выставить '0'
Рис. 1. Pending orders UP DOWN Single SL and TP
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)Spread Control 2
Просмотр спреда: максимальный и минимальный спред (используется CopyTicksRange и поиск) и значение индикаторного буфера spread[]
Alert при пересечении двух iMA: 'Fast' и 'Slow'D1 Fractal Levels
Индикатор работает с двумя горизонтальными линиями - они показывают максимальный и минимальный фрактал за предыдущий день