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Alert Crossing Two MA - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор не строит никаких построений и не отрисовывает индикаторные линии. Alert настраивается при помощи:
- Sound Name - имя файла
- Repetitions - количество повторений на одном баре
- Pause, in seconds - пауза между повторениями
Ниже показана просто схема (индикаторные линии и прямоугольники нанесены специально вручную для более понятного пояснения)
Рис. 1. Alert Crossing Two MA
Pending orders UP DOWN Single SL and TP
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров ВВЕРХ и ВНИЗ от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)Pending orders UP Single SL and TP
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)
D1 Fractal Levels
Индикатор работает с двумя горизонтальными линиями - они показывают максимальный и минимальный фрактал за предыдущий деньiMACD Difference Close All
Советник-утилита: при граничной разнице между линиями индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) советник закроет все позиции на текущем символе.