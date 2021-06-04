Alert Crossing Two MA

Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров ВВЕРХ и ВНИЗ от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)

Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)