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Индикаторы

Alert Crossing Two MA - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2359
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор не строит никаких построений и не отрисовывает индикаторные линии. Alert настраивается при помощи:

  • Sound Name - имя файла
  • Repetitions - количество повторений на одном баре
  • Pause, in seconds - пауза между повторениями
Ниже показана просто схема (индикаторные линии и прямоугольники нанесены специально вручную для более понятного пояснения)

Alert Crossing Two MA

Рис. 1. Alert Crossing Two MA

    Pending orders UP DOWN Single SL and TP Pending orders UP DOWN Single SL and TP

    Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров ВВЕРХ и ВНИЗ от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)

    Pending orders UP Single SL and TP Pending orders UP Single SL and TP

    Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)

    D1 Fractal Levels D1 Fractal Levels

    Индикатор работает с двумя горизонтальными линиями - они показывают максимальный и минимальный фрактал за предыдущий день

    iMACD Difference Close All iMACD Difference Close All

    Советник-утилита: при граничной разнице между линиями индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) советник закроет все позиции на текущем символе.