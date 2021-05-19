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Bollinger Bands SMA - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Немного сгладить индикатор iBands (Bollinger Bands, Bands). Индикатор iBands сглаженный периодом 3:
Рис. 1. Bollinger Bands
Сравнение обычного и сглаженного индикаторов:
Рис. 2. Bollinger Bands SMA
MA on ATR
Индикатор Moving Average по значениям индикатора Average True RangePoint speed
Индикатор отображает изменение цены в пунктах за фиксированный интервал времени.
MACD Intersection Alert
Alert при пересечениях в индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Position Close Partial Panel
Панель - закрывает часть позиции