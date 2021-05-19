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Индикаторы

Bollinger Bands SMA - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1981
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Немного сгладить индикатор iBands (Bollinger Bands, Bands). Индикатор iBands сглаженный периодом 3:

Bollinger Bands SMA

Рис. 1. Bollinger Bands

Сравнение обычного и сглаженного индикаторов:

Bollinger Bands SMA

Рис. 2. Bollinger Bands SMA

    MA on ATR MA on ATR

    Индикатор Moving Average по значениям индикатора Average True Range

    Point speed Point speed

    Индикатор отображает изменение цены в пунктах за фиксированный интервал времени.

    MACD Intersection Alert MACD Intersection Alert

    Alert при пересечениях в индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    Position Close Partial Panel Position Close Partial Panel

    Панель - закрывает часть позиции