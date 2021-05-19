Стратегия по индикатору iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA). Один бар - одна сделка. Закрытие по общей прибыли.

Две линии индикатора iStdDev (Standard Deviation, StdDev) в одном подокне: просто StdDev и StdDev рассчитанный по iMA