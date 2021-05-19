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Индикаторы

Point speed - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Mikhailov
Vladimir Mikhailov

Vladimir Mikhailov

4.1 (15)
4 продукта 5 кодов 5 тем 107 комментариев
Просмотров:
1960
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Параметры: Period - задает интервал измерения изменения цены в секундах.

Индикатор имеет 4 буфера, которые содержат следующие значения:

  • максимальную скорость роста - красный
  • максимальную скорость падения - синий
  • текущую скорость роста - зеленый
  • текущую скорость  падения - оранжевый


Speed

    iFrAMA Singularity iFrAMA Singularity

    Стратегия по индикатору iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA). Один бар - одна сделка. Закрытие по общей прибыли.

    StdDev Custom Smoothing StdDev Custom Smoothing

    Две линии индикатора iStdDev (Standard Deviation, StdDev) в одном подокне: просто StdDev и StdDev рассчитанный по iMA

    MA on ATR MA on ATR

    Индикатор Moving Average по значениям индикатора Average True Range

    Bollinger Bands SMA Bollinger Bands SMA

    Индикатор iBands (Bollinger Bands, Bands) сглаженный периодом '3'