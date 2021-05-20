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Position Close Partial Panel - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая панель
закрывает часть позиции по текущему символу (текущий символ - это символ на графике которого запущена панель). Часть задаётся в процентах в параметре 'Partial closure percentage'.
Рис. 1. Position Close Partial Panel
MACD Intersection Alert
Alert при пересечениях в индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Bollinger Bands SMA
Индикатор iBands (Bollinger Bands, Bands) сглаженный периодом '3'
Trend Reversal
Виртуальный отложенный ордер. Начало слежения - три свечи в одном направленииSound Alert Entry Out 2
Советник-утилита: при закрытии позиции может воспроизвести звук, отослать Push сообщение, выдать Alert с результатом последней сделки. Может добавить информацию по текущей прибыли по торговому счету за день. Может каждый час сообщать: "I am live" (актуально при использовании на vps)