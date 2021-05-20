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Position Close Partial Panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2415
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Торговая панель

закрывает часть позиции по текущему символу (текущий символ - это символ на графике которого запущена панель). Часть задаётся в процентах в параметре 'Partial closure percentage'.

    Position Close Partial Panel

    Рис. 1. Position Close Partial Panel


    MACD Intersection Alert MACD Intersection Alert

    Alert при пересечениях в индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    Bollinger Bands SMA Bollinger Bands SMA

    Индикатор iBands (Bollinger Bands, Bands) сглаженный периодом '3'

    Trend Reversal Trend Reversal

    Виртуальный отложенный ордер. Начало слежения - три свечи в одном направлении

    Sound Alert Entry Out 2 Sound Alert Entry Out 2

    Советник-утилита: при закрытии позиции может воспроизвести звук, отослать Push сообщение, выдать Alert с результатом последней сделки. Может добавить информацию по текущей прибыли по торговому счету за день. Может каждый час сообщать: "I am live" (актуально при использовании на vps)