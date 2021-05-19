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MA on ATR - индикатор для MetaTrader 5
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Пример построения Moving Average по значениям другого индикатора. В данном случае по значениям индикатора Average True Range
Point speed
Индикатор отображает изменение цены в пунктах за фиксированный интервал времени.iFrAMA Singularity
Стратегия по индикатору iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA). Один бар - одна сделка. Закрытие по общей прибыли.
Bollinger Bands SMA
Индикатор iBands (Bollinger Bands, Bands) сглаженный периодом '3'MACD Intersection Alert
Alert при пересечениях в индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)