CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA on ATR - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
1877
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример построения Moving Average по значениям другого индикатора. В данном случае по значениям индикатора Average True Range


Point speed Point speed

Индикатор отображает изменение цены в пунктах за фиксированный интервал времени.

iFrAMA Singularity iFrAMA Singularity

Стратегия по индикатору iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA). Один бар - одна сделка. Закрытие по общей прибыли.

Bollinger Bands SMA Bollinger Bands SMA

Индикатор iBands (Bollinger Bands, Bands) сглаженный периодом '3'

MACD Intersection Alert MACD Intersection Alert

Alert при пересечениях в индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)