CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

iFrAMA Singularity - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1614
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая стратегия

Советник работает по индикатору iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. Тактика следующая: на новом баре проверяем - было ли пересечение индикатора и бара. Если пересечение снизу-вверх, значит открываем позицию BUY, если сверху-вниз - открываем SELL.

Закрываются все позиции по достижению прибыли всех позиций 'Target Profit'. 

    iFrAMA Singularity

    Рис. 1. iFrAMA Singularity


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'
    • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

    Интервал между поиском сигналов задаются в 'Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

    'Target Profit' - целевая прибыль, по достижении которой все позиции закрываются.

    Position size management (lot calculation)

    Лот только постоянный ('Lots').

    FrAMA:

    Параметры индикатора FrAMA.

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

    StdDev Custom Smoothing StdDev Custom Smoothing

    Две линии индикатора iStdDev (Standard Deviation, StdDev) в одном подокне: просто StdDev и StdDev рассчитанный по iMA

    iRVI Crossing zero Full iRVI Crossing zero Full

    Советник по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI) (полная версия)

    Point speed Point speed

    Индикатор отображает изменение цены в пунктах за фиксированный интервал времени.

    MA on ATR MA on ATR

    Индикатор Moving Average по значениям индикатора Average True Range