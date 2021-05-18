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iFrAMA Singularity - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник работает по индикатору iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. Тактика следующая: на новом баре проверяем - было ли пересечение индикатора и бара. Если пересечение снизу-вверх, значит открываем позицию BUY, если сверху-вниз - открываем SELL.
Закрываются все позиции по достижению прибыли всех позиций 'Target Profit'.
Рис. 1. iFrAMA Singularity
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Интервал между поиском сигналов задаются в 'Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
'Target Profit' - целевая прибыль, по достижении которой все позиции закрываются.
Position size management (lot calculation)
Лот только постоянный ('Lots').
FrAMA:
Параметры индикатора FrAMA.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
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