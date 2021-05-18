Рисует линию по экстренумам

Советник по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI) (полная версия)

Стратегия по индикатору iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA). Один бар - одна сделка. Закрытие по общей прибыли.

Индикатор отображает изменение цены в пунктах за фиксированный интервал времени.