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StdDev Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Показать индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev) рассчитанный по индикатору iMA. А также сравнить полученный индикатор с StdDev.
Рис. 1. StdSev Custom Smoothing
iRVI Crossing zero Full
Советник по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI) (полная версия)RSI steps line
Рисует линию по экстренумам
iFrAMA Singularity
Стратегия по индикатору iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA). Один бар - одна сделка. Закрытие по общей прибыли.Point speed
Индикатор отображает изменение цены в пунктах за фиксированный интервал времени.