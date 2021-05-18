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Индикаторы

StdDev Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1328
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Показать индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev) рассчитанный по индикатору iMA. А также сравнить полученный индикатор с StdDev.

StdSev Custom Smoothing

Рис. 1. StdSev Custom Smoothing


    iRVI Crossing zero Full iRVI Crossing zero Full

    Советник по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI) (полная версия)

    RSI steps line RSI steps line

    Рисует линию по экстренумам

    iFrAMA Singularity iFrAMA Singularity

    Стратегия по индикатору iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA). Один бар - одна сделка. Закрытие по общей прибыли.

    Point speed Point speed

    Индикатор отображает изменение цены в пунктах за фиксированный интервал времени.