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Индикаторы

RSI Extrenum levels drawer - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Mitrofanov
Nikolay Mitrofanov

Nikolay Mitrofanov

4.6 (24)
16 продуктов 5 кодов 1 тема 54 комментария
Просмотров:
2659
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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За основу взят индикатор https://www.mql5.com/ru/code/26704

Индикатор рисует линии на с основном графике по максимальной цене перекупленности или минимальной цене перепроданности по индикатору RSI.

Количество линий настраивается.


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