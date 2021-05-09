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RSI Extrenum levels drawer - индикатор для MetaTrader 5
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За основу взят индикатор https://www.mql5.com/ru/code/26704
Индикатор рисует линии на с основном графике по максимальной цене перекупленности или минимальной цене перепроданности по индикатору RSI.
Количество линий настраивается.
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Индикатор по книге John Ehlers-а "Cycle Analytics For Traders", стр. 43 - 44.