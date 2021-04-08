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Индикаторы

Стрелки в MT4 - индикатор для MetaTrader 4

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
14835
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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14 ноября 24 года.

Исправление

Исправлена неточность рисования начальной цены стрелки.


1

Добавлено изменение цвета по направлению и информация, отображаемая по нажатию клавиши.

1

Рисование стрелок 

Двойной клик левой кнопкой и строим стрелочку.

    Boa Boa

    Индикатор направления тренда.

    Close positions Delete orders Delete trade objects Close positions Delete orders Delete trade objects

    Закрывает позиции по символу, удаляет ордера по символу, удаляет на окне объекты созданные при торговых операциях (с # в имени).

    Lock SL Lock SL

    Автоматическая установка лока на SL открытой позиции

    cm-Close Far Loss cm-Close Far Loss

    Советник закрывает самую убыточную позицию за счет прибыльных