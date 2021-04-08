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Стрелки в MT4 - индикатор для MetaTrader 4
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Boa
Индикатор направления тренда.Close positions Delete orders Delete trade objects
Закрывает позиции по символу, удаляет ордера по символу, удаляет на окне объекты созданные при торговых операциях (с # в имени).
Lock SL
Автоматическая установка лока на SL открытой позицииcm-Close Far Loss
Советник закрывает самую убыточную позицию за счет прибыльных