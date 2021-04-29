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iVIDyA Deal at every bar - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1315
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник создаёт на заданном таймфрейме 'Working timeframe' индикатор iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) и в момент рождения нового бара проверяет где находится цена закрытия предыдущего бара (цена бара берется также с таймфрейма 'Working timeframe'). Позиция открывается НА КАЖДОМ БАРЕ. Нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит ни Трейлинга. Закрытие производится при поступлении противоположного сигнала.

Торговые сигналы:

  • сигнал BUY: цена 'Close' #1 выше индикатора на баре #1
  • сигнал SELL: цена 'Close' #1 ниже индикатора на баре #1

iVIDyA Deal at every bar

Рис. 1. iVIDyA Deal at every bar


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

VIDyA:

Параметры индикатора VIDyA.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

TRIX Four Colors EA TRIX Four Colors EA

Торговля по пользовательскому индикатору 'TRIX Four Colors'

Bollinger Bands Cross Arrow 2 Bollinger Bands Cross Arrow 2

На основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - если бар пересек линию индикатора ('Upper' или 'Lower') ставим значок. Переработка первой версии.

Delete All SL TP Delete All SL TP

Скрипт удаляет все Стоп лосс и Тейк профит

Line through two fractals 2 Line through two fractals 2

Индикатор строит трендовые линии по двум последним фракталам.