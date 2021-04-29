Торговая стратегия

Советник создаёт на заданном таймфрейме 'Working timeframe' индикатор iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) и в момент рождения нового бара проверяет где находится цена закрытия предыдущего бара (цена бара берется также с таймфрейма 'Working timeframe'). Позиция открывается НА КАЖДОМ БАРЕ. Нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит ни Трейлинга. Закрытие производится при поступлении противоположного сигнала.

Торговые сигналы:

сигнал BUY: цена 'Close' #1 выше индикатора на баре #1

индикатора на баре #1 сигнал SELL: цена 'Close' #1 ниже индикатора на баре #1





Рис. 1. iVIDyA Deal at every bar





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

VIDyA:

Параметры индикатора VIDyA.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.