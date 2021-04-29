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iVIDyA Deal at every bar - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник создаёт на заданном таймфрейме 'Working timeframe' индикатор iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) и в момент рождения нового бара проверяет где находится цена закрытия предыдущего бара (цена бара берется также с таймфрейма 'Working timeframe'). Позиция открывается НА КАЖДОМ БАРЕ. Нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит ни Трейлинга. Закрытие производится при поступлении противоположного сигнала.
Торговые сигналы:
- сигнал BUY: цена 'Close' #1 выше индикатора на баре #1
- сигнал SELL: цена 'Close' #1 ниже индикатора на баре #1
Рис. 1. iVIDyA Deal at every bar
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
VIDyA:
Параметры индикатора VIDyA.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Торговля по пользовательскому индикатору 'TRIX Four Colors'Bollinger Bands Cross Arrow 2
На основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - если бар пересек линию индикатора ('Upper' или 'Lower') ставим значок. Переработка первой версии.
Скрипт удаляет все Стоп лосс и Тейк профитLine through two fractals 2
Индикатор строит трендовые линии по двум последним фракталам.