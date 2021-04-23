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SignalStochReverse - библиотека для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
1042
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalStochReverse.mqh (49.53 KB) просмотр
StochReverse.mq5 (7.65 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Из этой статьи можно получить информацию https://www.mql5.com/ru/articles/367

Check_new_class__1

Добавил к существующему классу SignalStoch.mqh возможность открывать позиции от уровней и реверс позиций 

input bool           Signal_Stoch_Up_Down              =false;       // Stochastic(8,3,3,...) true-->UP(80)DOWN(20)
input double         Signal_Stoch_LevelUP              =80;          // Stochastic(8,3,3,...) LevelUP
input double         Signal_Stoch_LevelDOWN            =20;          // Stochastic(8,3,3,...) LevelDOWN
input bool           Signal_Stoch_Reverse              =false;       // Stochastic(8,3,3,...) Reverse of signals
    iMA Minimum Intersection Height iMA Minimum Intersection Height

    Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) - только после пересечения индикаторы должны разойтись на минимальное расстояние 'Minimum Intersection Height'

    RSI intrazone trading N bars RSI intrazone trading N bars

    Торговля только внутри зон индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Между сделками настраиваемое минимальное количество баров

    EA Turning point EA Turning point

    Для Сигнальных Индикаторов - Модуль сигналов для Мастера MQL5

    SAR Color SAR Color

    Цветной индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR)