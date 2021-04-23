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SignalStochReverse - библиотека для MetaTrader 5
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Из этой статьи можно получить информацию https://www.mql5.com/ru/articles/367
Добавил к существующему классу SignalStoch.mqh возможность открывать позиции от уровней и реверс позиций
input bool Signal_Stoch_Up_Down =false; // Stochastic(8,3,3,...) true-->UP(80)DOWN(20) input double Signal_Stoch_LevelUP =80; // Stochastic(8,3,3,...) LevelUP input double Signal_Stoch_LevelDOWN =20; // Stochastic(8,3,3,...) LevelDOWN input bool Signal_Stoch_Reverse =false; // Stochastic(8,3,3,...) Reverse of signals
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