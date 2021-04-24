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EA Turning point - библиотека для MetaTrader 5
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Эксперт работает Сигнальными Индикаторами
тест на евро\бакс 1час
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переворот сигналов, а так же выбор бара на открытие позиции.
input int Signal__Expirat =0; // SignalTurningPoint(0,...) Expiration of (in bars) input string Signal__NameInd ="Turning point"; // SignalTurningPoint(0,...) Name indicator input bool Signal__Reverse =false; // SignalTurningPoint(0,...) Reverse of signals
SignalStochReverse
MQL5 Wizard класс для создания модуля торговых сигналов.iMA Minimum Intersection Height
Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) - только после пересечения индикаторы должны разойтись на минимальное расстояние 'Minimum Intersection Height'
SAR Color
Цветной индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR)Метка с значением максимального расстояния цены на графике
Отображает максимальное расстояние цены в пунктах от минимальной до максимальной цен на графике.