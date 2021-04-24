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EA Turning point - библиотека для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
1192
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
EA Turning point.mq5 (7.37 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Turning point.mq5 (59.22 KB) просмотр
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalTurningPoint.mqh (10.98 KB) просмотр
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Эксперт работает Сигнальными Индикаторами 

EA Turning point

тест на евро\бакс 1час

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переворот сигналов, а так же выбор бара на открытие позиции.

input int    Signal__Expirat               =0;                  // SignalTurningPoint(0,...) Expiration of (in bars)
input string Signal__NameInd               ="Turning point";    // SignalTurningPoint(0,...) Name indicator
input bool   Signal__Reverse               =false;              // SignalTurningPoint(0,...) Reverse of signals

 

    SignalStochReverse SignalStochReverse

    MQL5 Wizard класс для создания модуля торговых сигналов.

    iMA Minimum Intersection Height iMA Minimum Intersection Height

    Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) - только после пересечения индикаторы должны разойтись на минимальное расстояние 'Minimum Intersection Height'

    SAR Color SAR Color

    Цветной индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR)

    Метка с значением максимального расстояния цены на графике Метка с значением максимального расстояния цены на графике

    Отображает максимальное расстояние цены в пунктах от минимальной до максимальной цен на графике.