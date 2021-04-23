Торговая стратегия

На заданном таймфрейме 'Working timeframe' (кстати, это оптимизируемый параметр, по этому параметру можно оптимизировать советник - проводить поиск оптимального таймфрейма) проводится поиск пересечения двух iMA (Moving Average, MA). После пересечения индикаторы должны отойди один от другого минимум на расстояние 'Minimum Intersection Height'.

Поиск торговых сигналов, а также Трейлинг - только в момент рождения нового бара. В советнике можно выставить Стоп лосс и Тейк профит.

Торговые сигналы:

Пример сигнала - индикаторы разошлись на величину большую, чем задано в 'Minimum Intersection Height'





Рис. 1. iMA Minimum Intersection Height





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') Параметр ' Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Параметр 'Minimum Intersection Height' - минимальное расстояние на которое должны разойтись индикаторы.



Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

MA Fast и MA Slow:

Параметры быстрой и медленной iMA.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)



За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.