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Boa - индикатор для MetaTrader 4
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- 18545
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Индикатор направления тренда.
Настройки индикатора:
- InpPeriod - период индикатора
- koeff6 - индикаторный коэффициент
- koeff4 - индикаторный коэффициент
- koeff2 - индикаторный коэффициент
Close positions Delete orders Delete trade objects
Закрывает позиции по символу, удаляет ордера по символу, удаляет на окне объекты созданные при торговых операциях (с # в имени).Trend direction and force - DSEMA smoothed
Версия для MT4 индикатора от Mladen Rakic
Стрелки в MT4
Рисование стрелок в MT4Lock SL
Автоматическая установка лока на SL открытой позиции