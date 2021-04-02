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Индикаторы

Boa - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
18545
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Индикатор направления тренда.

Настройки индикатора:

  • InpPeriod - период индикатора
  • koeff6 - индикаторный коэффициент
  • koeff4 - индикаторный коэффициент
  • koeff2 - индикаторный коэффициент

Boa

Boa

    Close positions Delete orders Delete trade objects Close positions Delete orders Delete trade objects

    Закрывает позиции по символу, удаляет ордера по символу, удаляет на окне объекты созданные при торговых операциях (с # в имени).

    Trend direction and force - DSEMA smoothed Trend direction and force - DSEMA smoothed

    Версия для MT4 индикатора от Mladen Rakic

    Стрелки в MT4 Стрелки в MT4

    Рисование стрелок в MT4

    Lock SL Lock SL

    Автоматическая установка лока на SL открытой позиции