Индикатор рисует графики дельт треугольника: 2 пары и их кросс. Основным расчетом является расчет первых 2-х (основных) пар, по которым рассчитывается корреляция и которые можно вывести отдельно на график, отключив опцию Triangle (треугольник), как показано на скрине. Задаются периоды расчета и перерасчета максимальных дельт. Есть возможность задать уровни в процентах от максимальных рассчитанных, при пересечении которых будет выводится сообщение. Уровни задаются положительными значениями, но работают и в положительном и в отрицательном направлении движения графика дельты. Чтобы можно было на одном графике выводить несколько индикаторов, предусмотрен идентификатор Id - должен быть разным и задаваться цифрами или символами или их комбинацией.

Индикатор можно использовать для парного трейдинга или торговли треугольником.

Аналог для МТ5 https://www.mql5.com/ru/code/34419



