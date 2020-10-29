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Индикаторы

Delta3MCH - индикатор для MetaTrader 4

VLADISLAV AKINDINOV
VLADISLAV AKINDINOV

VLADISLAV AKINDINOV

4.1 (10)
28 продуктов 5 кодов 24 комментария
Просмотров:
10360
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор рисует графики дельт треугольника: 2 пары и их кросс. Основным расчетом является расчет первых 2-х (основных) пар, по которым рассчитывается корреляция и которые можно вывести отдельно на график, отключив опцию Triangle (треугольник), как показано на скрине. Задаются периоды расчета и перерасчета максимальных дельт. Есть возможность задать уровни в процентах от максимальных рассчитанных, при пересечении которых будет выводится сообщение. Уровни задаются положительными значениями, но работают и в положительном и в отрицательном направлении движения графика дельты. Чтобы можно было на одном графике выводить несколько индикаторов, предусмотрен идентификатор Id - должен быть разным и задаваться цифрами или символами или их комбинацией.

Индикатор можно использовать для парного трейдинга или торговли треугольником.

Аналог для МТ5 https://www.mql5.com/ru/code/34419


    CorrStatE CorrStatE

    Индикатор изменения коэффициента корреляции

    cm Lines cm Lines

    Советник открывает позиции по трендовым линиям. На графике кнопки – buy, sell, sl, tp они определяют наличие соответствующих линий

    Цвета Дней Цвета Дней

    Добавление цветов по дням недели

    Индикатор экстремумов по Вильямсу Индикатор экстремумов по Вильямсу

    Краткое описание: По Вильямсу краткосрочные экстремумы - экстремумы между барами, среднесрочные экстремумы - экстремумы между краткосрочными экстремумами, долгосрочные экстремумы - экстремумы между среднесрочными экстремумами. Здесь для краткости экстремумы первого, второго, третьего порядка.