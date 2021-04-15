Торговая стратегия

Модификация советника iRVI Target Profit.

Отличия:

Теперь если есть сигнал на открытие позиции и (открываемся ВЫШЕ самой высокой позиции SELL или открываемся НИЖЕ самой низкой позиции BUY) - объём позиции будет рассчитываться с применением Мартингейла.

Рис. 1. iRVI Target Profit Martingale





Стратегия основана на сигналах индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Используется два вида сигнала: пересечение ниже нуля и пересечение выше нуля





Рис. 2. Сигналы индикатора iRVI

Так у советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс ни Трейлинга, то советник закрывает позиции, когда прибыль от неттинговой цены составит 'Target Profit' или более. Когда есть открытая позиция, советник продолжает открываться только только в этом направлении.





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

'Target Profit' - прибыль от неттинговой цены позиций

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Martingale

'Martingale: Coefficient' - коэффициент увеличения (самой высокой позиции SELL или самой низкой позиции BUY). 'Martingale: Maximum position volume' - максимальный объём позиции. Если расчётный объём превысит этот порог - все позиции закрываются и советник или начинает всё сначала или останавливается (задаётся в параметре 'Martingale: Restart Or Stop'). 'Martingale: Maximum total volume of positions' - максимальный суммарный объём позиций открытых этим советником. Аналогично, если суммарный объём позиций превысит этот порог - все позиции закрываются и советник или начинает всё сначала или останавливается.

RVI:

Параметр индикатора iRVI

Additional features:

За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.