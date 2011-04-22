Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Premier Stochastic Oscillator [v01] - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- ak20 ak20
- Просмотров:
- 3612
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
traderak20, см. статью Lee Leibfarth в журнале Stocks & Commodities Magazine (Август 2008).
Инструкцию к использованию индикатора Premier Stochastic Oscillator см. на investopedia.com
В качестве входных параметров задаются параметры индикатора EMA и обычного стохастического осциллятора.
Также можно указать способ показа осциллятора (в виде гистограммы и/или линии), цветовую схему (одноцветная/разноцветная). Можно добавить стрелки для показа бара, на котором индикатор пересек границы, особенно это удобно при показе в виде линии.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/339
Индикатор VininI Cyber Cycle находит циклические движения цены, создан на базе индикатора VininI_Cyber Cycle(V2) Виктора Николаева.DRAW_ARROW
Стиль DRAW_ARROW рисует на графике заданным цветом стрелки (символы) по значению индикаторного буфера.
Стиль DRAW_COLOR_LINE рисует разноцветные линии, цвета отрисовки линий задаются в буфере цвета.DRAW_COLOR_SECTION
Стиль DRAW_COLOR_SECTION рисует разноцветные отрезки, цвета отрисовки задаются в буфере цвета.