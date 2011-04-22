CodeBaseРазделы
Индикаторы

Premier Stochastic Oscillator [v01] - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
ak20 ak20
Просмотров:
3612
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

traderak20, см. статью Lee Leibfarth в журнале Stocks & Commodities Magazine (Август 2008).

Инструкцию к использованию индикатора Premier Stochastic Oscillator см. на investopedia.com

В качестве входных параметров задаются параметры индикатора EMA и обычного стохастического осциллятора.

Также можно указать способ показа осциллятора (в виде гистограммы и/или линии), цветовую схему (одноцветная/разноцветная). Можно добавить стрелки для показа бара, на котором индикатор пересек границы, особенно это удобно при показе в виде линии.

Индикатор Premier Stochastic Oscillator


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/339

