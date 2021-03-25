Принцип работы

В одном подокне отображается сразу два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) - 'Fast' и 'Slow'. Также индикатор имеет настройку двух уровней, которые вынесены во входные параметры (бывает нужно при создании индикатора из советника и визуализации торговой стратегии).





Рис. 1. RSI Dual