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Индикаторы

RSI Dual - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2060
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Принцип работы

    В одном подокне отображается сразу два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) - 'Fast' и 'Slow'. Также индикатор имеет настройку двух уровней, которые вынесены во входные параметры (бывает нужно при создании индикатора из советника и визуализации торговой стратегии).

    RSI Dual

    Рис. 1. RSI Dual

    iRSI Martingale iRSI Martingale

    Мартингейл на основе сигналов индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)

    Cumulative candle Cumulative candle

    Кумулятивная свеча

    Similar Candle Similar Candle

    Индикатор ищет подобные свечи

    Stop Loss based on N High Low Stop Loss based on N High Low

    Советник-утилита. Ищет самую большую и самую маленькую цены на заданном количестве баров. По найденным ценам выставляет Стоп лосс