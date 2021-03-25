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RSI Dual - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
В одном подокне отображается сразу два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) - 'Fast' и 'Slow'. Также индикатор имеет настройку двух уровней, которые вынесены во входные параметры (бывает нужно при создании индикатора из советника и визуализации торговой стратегии).
Рис. 1. RSI Dual
iRSI Martingale
Мартингейл на основе сигналов индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)Cumulative candle
Кумулятивная свеча
Similar Candle
Индикатор ищет подобные свечиStop Loss based on N High Low
Советник-утилита. Ищет самую большую и самую маленькую цены на заданном количестве баров. По найденным ценам выставляет Стоп лосс