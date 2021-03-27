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Индикаторы

Similar Candle - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2342
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Принцип работы

    Пользователь помечает на графике свечу. Индикатор ищет подобные свечи и отмечает их.

    Свеча помечается при помощи графического объекта "Вертикальная линия" и имя этой линии должно совпадать с параметром 'VLine name'. До тех пор, пока линия не найдена - индикатор пишет на графике сообщение: "Similar Candle Stop: false" - то есть работа идет и остановки не было.

    Подобие ищется по следующим параметрам: у помеченной свечи снимаются такие параметры - высота свечи от 'High' до 'Low' (этот параметр принимается за 100%), высота верхней тени (в процентах от высоты свечи) и высота нижней тени (в процентах от высоты свечи). Чтобы искать свечи приблизительно подобные задаётся параметр 'Tolerance (in %)' - он задаёт количество процентов отклонения от высоты свечи.

    Пример: 

    Similar Candle

    Рис. 1. Cumulative candle.png

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    iRSI Martingale iRSI Martingale

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    Stop Loss based on N High Low Stop Loss based on N High Low

    Советник-утилита. Ищет самую большую и самую маленькую цены на заданном количестве баров. По найденным ценам выставляет Стоп лосс

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