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Similar Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Пользователь помечает на графике свечу. Индикатор ищет подобные свечи и отмечает их.
Свеча помечается при помощи графического объекта "Вертикальная линия" и имя этой линии должно совпадать с параметром 'VLine name'. До тех пор, пока линия не найдена - индикатор пишет на графике сообщение: "Similar Candle Stop: false" - то есть работа идет и остановки не было.
Подобие ищется по следующим параметрам: у помеченной свечи снимаются такие параметры - высота свечи от 'High' до 'Low' (этот параметр принимается за 100%), высота верхней тени (в процентах от высоты свечи) и высота нижней тени (в процентах от высоты свечи). Чтобы искать свечи приблизительно подобные задаётся параметр 'Tolerance (in %)' - он задаёт количество процентов отклонения от высоты свечи.
Пример:
Рис. 1. Cumulative candle.png
Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) в одном подокнеiRSI Martingale
Мартингейл на основе сигналов индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)
Советник-утилита. Ищет самую большую и самую маленькую цены на заданном количестве баров. По найденным ценам выставляет Стоп лоссTradesID
Быстрая работа с POSITION_ID