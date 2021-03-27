Принцип работы

Пользователь помечает на графике свечу. Индикатор ищет подобные свечи и отмечает их.

Свеча помечается при помощи графического объекта "Вертикальная линия" и имя этой линии должно совпадать с параметром 'VLine name'. До тех пор, пока линия не найдена - индикатор пишет на графике сообщение: "Similar Candle Stop: false" - то есть работа идет и остановки не было.

Подобие ищется по следующим параметрам: у помеченной свечи снимаются такие параметры - высота свечи от 'High' до 'Low' (этот параметр принимается за 100%), высота верхней тени (в процентах от высоты свечи) и высота нижней тени (в процентах от высоты свечи). Чтобы искать свечи приблизительно подобные задаётся параметр 'Tolerance (in %)' - он задаёт количество процентов отклонения от высоты свечи.

Пример:





Рис. 1. Cumulative candle.png