Торговая стратегия

Советник помощник в ручной торговле, работает по текущему символу (Magic number позиций значение не имеют). На 'Search for Highest and Lowest on N bars' барах на таймфрейме 'Working timeframe' определяется самая большая цена и самая маленькая. Самая большая - это будет цена Стоп лосс для SELL позиций, а самая маленькая - Стоп лосс для BUY позиций.

Настройки:

' Working timeframe ' - рабочий таймфрейм баров, на котором будут искаться максимальная и минимальная цены.

' Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта для минимального Стоп лосса (' Minimum Stop Loss ('0' -> OFFF) ').

Интервал между трейлингом задаётся в ' Trailing, in seconds '. Действует общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

'. Действует общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд. ' Search for Highest and Lowest on N bars ' - количество баров среди которых ищутся максимальная и минимальная цена.



' Minimum Stop Loss ('0' -> OFFF) ' - минимальный Стоп лосс.

' - минимальный Стоп лосс. 'Set Stop Loss only once' - при 'true' Стоп лосс выставляется только для позиции, у которой SL равен нулю.

Советник рисует прямоугольник по найденным ценам, а если 'Set Stop Loss only once' выставить в 'false', то будет передвигать этот прямоугольник.





Рис. 1. Stop Loss based on N High Low



