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Stop Loss based on N High Low - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2684
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник помощник в ручной торговле, работает по текущему символу (Magic number позиций значение не имеют). На 'Search for Highest and Lowest on N bars' барах на таймфрейме 'Working timeframe' определяется самая большая цена и самая маленькая. Самая большая - это будет цена Стоп лосс для SELL позиций, а самая маленькая - Стоп лосс для BUY позиций. 

Настройки:

  • 'Working timeframe' - рабочий таймфрейм баров, на котором будут искаться максимальная и минимальная цены. 
  • 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта для минимального Стоп лосса ('Minimum Stop Loss ('0' -> OFFF)').
  • Интервал между трейлингом задаётся в 'Trailing, in seconds'. Действует общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
  • 'Search for Highest and Lowest on N bars' - количество баров среди которых ищутся максимальная и минимальная цена.
  • 'Minimum Stop Loss ('0' -> OFFF)' - минимальный Стоп лосс. 
  • 'Set Stop Loss only once' - при 'true' Стоп лосс выставляется только для позиции, у которой SL равен нулю.

Советник рисует прямоугольник по найденным ценам, а если 'Set Stop Loss only once' выставить в 'false', то будет передвигать этот прямоугольник.

    Stop Loss based on N High Low

    Рис. 1. Stop Loss based on N High Low


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