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Stop Loss based on N High Low - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник помощник в ручной торговле, работает по текущему символу (Magic number позиций значение не имеют). На 'Search for Highest and Lowest on N bars' барах на таймфрейме 'Working timeframe' определяется самая большая цена и самая маленькая. Самая большая - это будет цена Стоп лосс для SELL позиций, а самая маленькая - Стоп лосс для BUY позиций.
Настройки:
- 'Working timeframe' - рабочий таймфрейм баров, на котором будут искаться максимальная и минимальная цены.
- 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта для минимального Стоп лосса ('Minimum Stop Loss ('0' -> OFFF)').
- Интервал между трейлингом задаётся в 'Trailing, in seconds'. Действует общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
- 'Search for Highest and Lowest on N bars' - количество баров среди которых ищутся максимальная и минимальная цена.
- 'Minimum Stop Loss ('0' -> OFFF)' - минимальный Стоп лосс.
- 'Set Stop Loss only once' - при 'true' Стоп лосс выставляется только для позиции, у которой SL равен нулю.
Советник рисует прямоугольник по найденным ценам, а если 'Set Stop Loss only once' выставить в 'false', то будет передвигать этот прямоугольник.
Рис. 1. Stop Loss based on N High Low
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