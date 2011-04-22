Стиль DRAW_ARROW рисует на графике заданным цветом стрелки (символы) по значению индикаторного буфера.

Стиль DRAW_ZIGZAG рисует заданным цветом отрезки по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль очень похож на DRAW_SECTION, но в отличие от последнего, позволяет рисовать вертикальные отрезки в пределах одного бара.