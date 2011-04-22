CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VininI Cyber Cyсle [v01] - индикатор для MetaTrader 5

traderak20 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
ak20 ak20
Просмотров:
4138
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

traderak20, на базе индикатора VininI_Cyber Cycle(V2).mq4, разработанного Виктором Николаевым (2009).

Цель индикатора-нахождение циклических движений цены.

Индикатор VininI Cyber Cyсle


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/340

DRAW_ARROW DRAW_ARROW

Стиль DRAW_ARROW рисует на графике заданным цветом стрелки (символы) по значению индикаторного буфера.

DRAW_ZIGZAG DRAW_ZIGZAG

Стиль DRAW_ZIGZAG рисует заданным цветом отрезки по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль очень похож на DRAW_SECTION, но в отличие от последнего, позволяет рисовать вертикальные отрезки в пределах одного бара.

Premier Stochastic Oscillator [v01] Premier Stochastic Oscillator [v01]

Индикатор Premier Stochastic Oscillator представляет собой дважды сглаженный стохастический осциллятор, основан на статье Lee Leibfarth в журнале Stocks & Commodities Magazine (Август 2008).

DRAW_COLOR_LINE DRAW_COLOR_LINE

Стиль DRAW_COLOR_LINE рисует разноцветные линии, цвета отрисовки линий задаются в буфере цвета.