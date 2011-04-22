Ставь лайки и следи за новостями
VininI Cyber Cyсle [v01] - индикатор для MetaTrader 5
- ak20 ak20
- 4138
-
Автор:
traderak20, на базе индикатора VininI_Cyber Cycle(V2).mq4, разработанного Виктором Николаевым (2009).
Цель индикатора-нахождение циклических движений цены.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/340
Стиль DRAW_ARROW рисует на графике заданным цветом стрелки (символы) по значению индикаторного буфера.DRAW_ZIGZAG
Стиль DRAW_ZIGZAG рисует заданным цветом отрезки по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль очень похож на DRAW_SECTION, но в отличие от последнего, позволяет рисовать вертикальные отрезки в пределах одного бара.
Индикатор Premier Stochastic Oscillator представляет собой дважды сглаженный стохастический осциллятор, основан на статье Lee Leibfarth в журнале Stocks & Commodities Magazine (Август 2008).DRAW_COLOR_LINE
Стиль DRAW_COLOR_LINE рисует разноцветные линии, цвета отрисовки линий задаются в буфере цвета.