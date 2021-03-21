Принцип работы

Индикатор показывает всегда один объект OBJ_FIBO ( Fibonacci Retracement ) построенный по двум последним (гарантированно сформировавшимся) фракталам. При этом индикатор не воспринимает фрактал, если он идет в том же направлении, что и предыдущий. Например обнаружены фракталы 'DOWN', 'UP' и появился снова фрактал 'UP' - вот этот новый фрактал будет проигнорирован и индикатора будет ждать фрактал 'DOWN'.

Ещё один момент: самый правый бар на котором ищется фрактал - это бар #3 (то есть бар #2, #1 и #0 не участвуют).





Рис. 1. Fractals Fibo