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Fractals Fibo - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Индикатор показывает всегда один объект OBJ_FIBO ( Fibonacci Retracement ) построенный по двум последним (гарантированно сформировавшимся) фракталам. При этом индикатор не воспринимает фрактал, если он идет в том же направлении, что и предыдущий. Например обнаружены фракталы 'DOWN', 'UP' и появился снова фрактал 'UP' - вот этот новый фрактал будет проигнорирован и индикатора будет ждать фрактал 'DOWN'.
Ещё один момент: самый правый бар на котором ищется фрактал - это бар #3 (то есть бар #2, #1 и #0 не участвуют).
Рис. 1. Fractals Fibo
Советник утилита: сопровождает "Главную позицию" и вспомогательные позицииIntersection iMAs Step Simple
Советник на пересечении двух iMA (Moving Acerage, MA). Советник помнит цену открытия и направление последней открытой позиции. Открывает следующую через шаг
Эксперт для Автоматизации Ручной торговли.Shadow Percentage Histogram
Гистограмма отображает высоту верхней и нижней тени в процентах от размера свечи