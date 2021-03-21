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Индикаторы

Fractals Fibo - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2298
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы

    Индикатор показывает всегда один объект OBJ_FIBO ( Fibonacci Retracement ) построенный по двум последним (гарантированно сформировавшимся) фракталам. При этом индикатор не воспринимает фрактал, если он идет в том же направлении, что и предыдущий. Например обнаружены фракталы 'DOWN', 'UP' и появился снова фрактал 'UP' - вот этот новый фрактал будет проигнорирован и индикатора будет ждать фрактал 'DOWN'.

    Ещё один момент: самый правый бар на котором ищется фрактал - это бар #3 (то есть бар #2, #1 и #0 не участвуют).

    Fractals Fibo

    Рис. 1. Fractals Fibo

    Close All Main position Trailing Close All Main position Trailing

    Советник утилита: сопровождает "Главную позицию" и вспомогательные позиции

    Intersection iMAs Step Simple Intersection iMAs Step Simple

    Советник на пересечении двух iMA (Moving Acerage, MA). Советник помнит цену открытия и направление последней открытой позиции. Открывает следующую через шаг

    Algorithm manually automate Algorithm manually automate

    Эксперт для Автоматизации Ручной торговли.

    Shadow Percentage Histogram Shadow Percentage Histogram

    Гистограмма отображает высоту верхней и нижней тени в процентах от размера свечи