Идея индикатора

На таймфреймах меньше 'D1' при помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE отобразить границы дня с учётом отступа заданного в 'Indent'. Для каждого дня задаётся свой цвет прямоугольника (параметры XXX color).

Рис. 1. Работа индикатора 'Day rectangle Indent' на таймфрейме M30 при 'Indent' -> '0'





Рис. 2. Параметры индикатора