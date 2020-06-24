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Индикаторы

Day rectangle Indent - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3427
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

На таймфреймах меньше 'D1' при помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE отобразить границы дня с учётом отступа заданного в 'Indent'. Для каждого дня задаётся свой цвет прямоугольника (параметры XXX color).

Day rectangle Indent

Рис. 1. Работа индикатора 'Day rectangle Indent' на таймфрейме M30 при 'Indent' -> '0'

Day rectangle Indent

Рис. 2. Параметры индикатора

    MACD ZigZag MACD ZigZag

    Исследование связи цены и моментов пересечения индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) нулевой линии

    iSAR EA iSAR EA

    Торговая стратегия по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)

    Shell twist Shell twist

    Стратегия на основе двух индикаторов: iRVI (Relative Vigor Index, RVI) и iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA)

    StdDev Custom Percentage Label StdDev Custom Percentage Label

    Индикатор не содержит индикаторных буферов. Выводит пересчитанное процентное значение индикатора iStdDev (Standard Deviation, StdDev) в графический объект OBJ_LABEL