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Sound Alert Entry In Out - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник всегда проигрывает файл указанный в 'Sound if Entry in' если обнаружит сделку с типом "вход в рынок" и проигрывает файл 'Sound if Entry out' в остальных случаях (выход из рынка, разворот, закрытие встречной позицией). Звуковые файл берутся стандартные, из поставки терминала:
Рис. 1. Sound Alert Entry Out
Если 'Use Notification' выставить в 'true', то также будут отсылаться Push-сообщения на мобильный терминал. Кроме этого, если выставить и 'I am live (each hour)' и 'Use Notification', советник будет каждый час отсылать Push-сообщение нам мобильный терминал с текстом "I am live" - эта опция бывает очень нужна при работе на удаленном виртуальном сервере.
Формат вывода сообщения (для сделки с типом "выход из рынка") примерно такой:
OUT: deal #127811212 sell 0.01 EURUSD, profit: 0.08 USD
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