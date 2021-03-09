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Советники

Sound Alert Entry In Out - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2414
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы

    Советник всегда проигрывает файл указанный в 'Sound if Entry in' если обнаружит сделку с типом "вход в рынок" и проигрывает файл 'Sound if Entry out' в остальных случаях (выход из рынка, разворот, закрытие встречной позицией). Звуковые файл берутся стандартные, из поставки терминала:

    Sound Alert Entry Out

    Рис. 1. Sound Alert Entry Out

    Если 'Use Notification' выставить в 'true', то также будут отсылаться Push-сообщения на мобильный терминал. Кроме этого, если выставить и 'I am live (each hour)' и 'Use Notification', советник будет каждый час отсылать Push-сообщение нам мобильный терминал с текстом "I am live" - эта опция бывает очень нужна при работе на удаленном виртуальном сервере.

    Формат вывода сообщения (для сделки с типом "выход из рынка") примерно такой:

    OUT: deal #127811212 sell 0.01 EURUSD, profit: 0.08 USD


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