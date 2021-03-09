Принцип работы

Советник всегда проигрывает файл указанный в 'Sound if Entry in' если обнаружит сделку с типом "вход в рынок" и проигрывает файл 'Sound if Entry out' в остальных случаях (выход из рынка, разворот, закрытие встречной позицией). Звуковые файл берутся стандартные, из поставки терминала:

Рис. 1. Sound Alert Entry Out

Если 'Use Notification' выставить в 'true', то также будут отсылаться Push-сообщения на мобильный терминал. Кроме этого, если выставить и 'I am live (each hour)' и 'Use Notification', советник будет каждый час отсылать Push-сообщение нам мобильный терминал с текстом "I am live" - эта опция бывает очень нужна при работе на удаленном виртуальном сервере.

Формат вывода сообщения (для сделки с типом "выход из рынка") примерно такой:

OUT: deal # 127811212 sell 0.01 EURUSD, profit: 0.08 USD



