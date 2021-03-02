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Frozen Freeway - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1851
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник создаёт индикаторы и работает на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. По осциллятору (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) определяется направление тренда. В зависимости от тренда при появлении фрактала (верхнего или нижнего) открываем позицию.

Торговые сигналы:

Сигналы ищем только момент рождения нового бара - для гарантии того, что фрактал уже не перерисуется. Сам сигнал от фрактала ищем на баре #3.

  • сигнал BUY: MACD находится НАД своей сигнальной линией и появился НИЖНИЙ фрактал, при этом и MACD и его сигнальная линии находятся ВЫШЕ нуля
  • сигнал SELL: MACD находится ПОД своей сигнальной линией и появился ВЕРХНИЙ фрактал, при этом и MACD и его сигнальная линии находятся НИЖЕ нуля

Frozen Freeway

Рис. 1. Frozen Freeway


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
  • Текущий бар - бар #1
  • Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
  • Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
  • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Интервал между трейлингом задаётся в 'Trailing, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder

MACD:

Параметры индикатора MACD.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)

Additional features

За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

MA Color N Bars iAC Simple MA Color N Bars iAC Simple

Если есть тренд (определяется по пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars'), ожидаем отскок цены по стандартному осциллятору iAC (Acceleration Oscillator, AC)

Stocks and their levels Stocks and their levels

Скрипт для акций. Выставляет пот ри линии сверху и снизу через определённый шаг.

Pending Delete EA Pending Delete EA

Советник-утилита: в указанное время удаляет отложенные ордера определённых типов

Search Chart Search Chart

Скрипт график указанного символа и таймфрейма