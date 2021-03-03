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Search Chart - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2029
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Принцип работы

    Ситуация когда открыто около ста графиков не редкость. Оперативно найти нужный график в таких случаях бывает довольно трудно. Данный скрипт ищет график указанного символа и указанного таймфрейма:

    Search Chart

    Рис. Search Chart

    Pending Delete EA Pending Delete EA

    Советник-утилита: в указанное время удаляет отложенные ордера определённых типов

    Frozen Freeway Frozen Freeway

    Осциллятор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) определяет тренд. А индикатор Fractals выдаёт сигнал

    Continuation deals after TP Continuation deals after TP

    Советник-утилита. Как только сработал Тейк Профит - советник снова открывает позицию тем-же объёмом и том же направлении

    Close Delete All a specific magic number Close Delete All a specific magic number

    Советник-помощник: закрывает позиции и удаляет отложенные ордера с определённым 'Magic number' при достижении заданной прибыли