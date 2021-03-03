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Search Chart - скрипт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Ситуация когда открыто около ста графиков не редкость. Оперативно найти нужный график в таких случаях бывает довольно трудно. Данный скрипт ищет график указанного символа и указанного таймфрейма:
Рис. Search Chart
Pending Delete EA
Советник-утилита: в указанное время удаляет отложенные ордера определённых типовFrozen Freeway
Осциллятор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) определяет тренд. А индикатор Fractals выдаёт сигнал
Continuation deals after TP
Советник-утилита. Как только сработал Тейк Профит - советник снова открывает позицию тем-же объёмом и том же направленииClose Delete All a specific magic number
Советник-помощник: закрывает позиции и удаляет отложенные ордера с определённым 'Magic number' при достижении заданной прибыли