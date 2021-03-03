Search Chart

Советник-утилита: в указанное время удаляет отложенные ордера определённых типов

Советник-утилита. Как только сработал Тейк Профит - советник снова открывает позицию тем-же объёмом и том же направлении

Советник-помощник: закрывает позиции и удаляет отложенные ордера с определённым 'Magic number' при достижении заданной прибыли