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MA Color N Bars iAC Simple - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник на заданном таймфрейме 'Working timeframe' ищет отскок цены при наличии тренда. Сам тренд определяется по пользовательскому индикатору MA Color N Bars, а отскок - по техническому индикатору iAC (Accelerator Oscillator, AC). Советник упрощён - поиск сигнала только в момент рождения нового бара, нет дополнительных параметров вроде реверса и только одна позиция.
Торговые сигналы:
Рис. 1. MA Color N Bars iAC
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом задаётся в 'Trailing, in seconds'. Ообщее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
MA Color N Bars:
Параметры пользовательскоuj индикаторf 'MA Color N Bars'.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Скрипт для акций. Выставляет пот ри линии сверху и снизу через определённый шаг.Correlation Pairs V1
Trading corelation currency pairs on D1
Осциллятор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) определяет тренд. А индикатор Fractals выдаёт сигналPending Delete EA
Советник-утилита: в указанное время удаляет отложенные ордера определённых типов