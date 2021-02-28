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MA Color N Bars iAC Simple - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1652
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая стратегия

Советник на заданном таймфрейме 'Working timeframe' ищет отскок цены при наличии тренда. Сам тренд определяется по пользовательскому индикатору MA Color N Bars, а отскок - по техническому индикатору iAC (Accelerator Oscillator, AC). Советник упрощён - поиск сигнала только в момент рождения нового бара, нет дополнительных параметров вроде реверса и только одна позиция.

Торговые сигналы:

    MA Color N Bars iAC

    Рис. 1. MA Color N Bars iAC


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры
    • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

    'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

    Интервал между трейлингом задаётся в 'Trailing, in seconds'. Ообщее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

    Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    MA Color N Bars:

    Параметры  пользовательскоuj индикаторf 'MA Color N Bars'.

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

    Stocks and their levels Stocks and their levels

    Скрипт для акций. Выставляет пот ри линии сверху и снизу через определённый шаг.

    Correlation Pairs V1 Correlation Pairs V1

    Trading corelation currency pairs on D1

    Frozen Freeway Frozen Freeway

    Осциллятор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) определяет тренд. А индикатор Fractals выдаёт сигнал

    Pending Delete EA Pending Delete EA

    Советник-утилита: в указанное время удаляет отложенные ордера определённых типов