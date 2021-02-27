Принцип работы

На графике акции скрипт от указанной цены 'Price' с шагом 'Step (in price)' выставляет по три линии вниз и три вверх. Шаг указывается в цене акций (пример на рисунке ниже: 'Price' 50.10, а шаг 'Step (in price)' 0.50)





Рис. Stocks and their levels

Каждая линия рассчитывает прибыль и убыток для указанного количества акций ('Lots').