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Stocks and their levels - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1705
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Принцип работы

    На графике акции скрипт от указанной цены 'Price' с шагом 'Step (in price)' выставляет по три линии вниз и три вверх. Шаг указывается в цене акций (пример на рисунке ниже: 'Price' 50.10, а шаг 'Step (in price)' 0.50) 

    Stocks and their levels

    Рис. Stocks and their levels

    Каждая линия рассчитывает прибыль и убыток для указанного количества акций ('Lots').

    Correlation Pairs V1 Correlation Pairs V1

    Trading corelation currency pairs on D1

    WPR Custom Smoothing Level WPR Custom Smoothing Level

    Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, WPR) с дополнительными визаульными настройками

    MA Color N Bars iAC Simple MA Color N Bars iAC Simple

    Если есть тренд (определяется по пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars'), ожидаем отскок цены по стандартному осциллятору iAC (Acceleration Oscillator, AC)

    Frozen Freeway Frozen Freeway

    Осциллятор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) определяет тренд. А индикатор Fractals выдаёт сигнал