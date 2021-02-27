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Stocks and their levels - скрипт для MetaTrader 5
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Принцип работы
На графике акции скрипт от указанной цены 'Price' с шагом 'Step (in price)' выставляет по три линии вниз и три вверх. Шаг указывается в цене акций (пример на рисунке ниже: 'Price' 50.10, а шаг 'Step (in price)' 0.50)
Рис. Stocks and their levels
Каждая линия рассчитывает прибыль и убыток для указанного количества акций ('Lots').
Correlation Pairs V1
Trading corelation currency pairs on D1WPR Custom Smoothing Level
Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, WPR) с дополнительными визаульными настройками
MA Color N Bars iAC Simple
Если есть тренд (определяется по пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars'), ожидаем отскок цены по стандартному осциллятору iAC (Acceleration Oscillator, AC)Frozen Freeway
Осциллятор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) определяет тренд. А индикатор Fractals выдаёт сигнал