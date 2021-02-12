Идея индикатора

Индикатор iMA (Moving Average, MA) в виде цветной гистограммы. Если на 'MA: trend N Bars' есть тренд (последовательно значения индикатора увеличиваются или уменьшаются) - столбики гистограммы окрашиваются в цвет. Если тренда нет, гистограмма окрашивается в нейтральный цвет (по умолчанию это белый цвет)





Рис. 1. MA Color Histogramm N Bars