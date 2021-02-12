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Индикаторы

MA Color Histogramm N Bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1890
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор iMA (Moving Average, MA) в виде цветной гистограммы. Если на 'MA: trend N Bars' есть тренд (последовательно значения индикатора увеличиваются или уменьшаются) - столбики гистограммы окрашиваются в цвет. Если тренда нет, гистограмма окрашивается в нейтральный цвет (по умолчанию это белый цвет)

MA Color Histogramm N Bars

Рис. 1. MA Color Histogramm N Bars

The Cyber Cycle The Cyber Cycle

Индикатор по книге John Ehlers-а "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 34.

Bull Bear Dot Bull Bear Dot

Индикатор соединяет середины баров линией. Также рисует посередине бара значок (по-умолчанию жирную точку)

RSI Trend RSI Trend

Это индикатор тренда, построенный на основе стандартного RSI.

OsMA Color 2 OsMA Color 2

Индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) на базе цветной гистограммы, в трех цветах