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MA Color Histogramm N Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iMA (Moving Average, MA) в виде цветной гистограммы. Если на 'MA: trend N Bars' есть тренд (последовательно значения индикатора увеличиваются или уменьшаются) - столбики гистограммы окрашиваются в цвет. Если тренда нет, гистограмма окрашивается в нейтральный цвет (по умолчанию это белый цвет)
Рис. 1. MA Color Histogramm N Bars
The Cyber Cycle
Индикатор по книге John Ehlers-а "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 34.Bull Bear Dot
Индикатор соединяет середины баров линией. Также рисует посередине бара значок (по-умолчанию жирную точку)
RSI Trend
Это индикатор тренда, построенный на основе стандартного RSI.OsMA Color 2
Индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) на базе цветной гистограммы, в трех цветах