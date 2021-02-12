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Индикаторы

RSI Trend - индикатор для MetaTrader 5

Vitaly Dodonov
Vitaly Dodonov

Vitaly Dodonov

4.2 (64)
7 кодов 1 тема 35 комментариев
Просмотров:
3174
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Как известно осцилляторы имеют зоны перекупленности и пререпроданности. При боковом движении линии индикаторов долго в этих зонах не задерживаются. Однако при трендовом движении цены линии индикаторов проводят в этих зонах довольно долгое время. Особенность индикатора RSI состоит в том, что он достигает зон перекупленности и перепроданности намного реже, чем тот же Stochastic или индикатор CCI, что дает меньше сигналов о возможной смене направления движения (зачастую ложных). Именно эта особенность индикатора RSI и была использована при создании индикатора RSI TrendMT4.

Настройки:

Rsi_period - период индикатора RSI;

SymbolPrefix - строка, добавляемая к названию рабочего инструмента в начале

SymbolPostfix  строка, добавляемая к названию рабочего инструмента в конце

SoundAlert  - вкл./ выкл. сообщения о смене тренда

PushNotification  вкл./ выкл. Push-уведомления о смене тренда

EmailAlert   вкл./ выкл. отправления уведомления о смене тренда на email

Sound   вкл./ выкл. звукового уведомления о смене тренда

SoundFile  - имя проигрываемого файла, при включённом параметре " Sound"


Значения индикатора

Rsi trend

RSI Trend

Зелёная гистограмма - восходящий тренд. Рекомендуется совершать сделки на покупку.

Красная гистограмма - нисходящий тренд. Рекомендуется совершать сделки на продажу.

    MA Color Histogramm N Bars MA Color Histogramm N Bars

    iMA (Moving Average, MA) в виде цветной гистограммы показывает тренд на N барах

    The Cyber Cycle The Cyber Cycle

    Индикатор по книге John Ehlers-а "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 34.

    OsMA Color 2 OsMA Color 2

    Индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) на базе цветной гистограммы, в трех цветах

    USDx EA USDx EA

    Мультисимвольный советник. Торговля символами входящими в индекс доллара по сигналам пользовательского индикатора