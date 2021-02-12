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RSI Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Как известно осцилляторы имеют зоны перекупленности и пререпроданности. При боковом движении линии индикаторов долго в этих зонах не задерживаются. Однако при трендовом движении цены линии индикаторов проводят в этих зонах довольно долгое время. Особенность индикатора RSI состоит в том, что он достигает зон перекупленности и перепроданности намного реже, чем тот же Stochastic или индикатор CCI, что дает меньше сигналов о возможной смене направления движения (зачастую ложных). Именно эта особенность индикатора RSI и была использована при создании индикатора RSI TrendMT4.
Настройки:
Rsi_period - период индикатора RSI;
SymbolPrefix - строка, добавляемая к названию рабочего инструмента в начале
SymbolPostfix - строка, добавляемая к названию рабочего инструмента в конце
SoundAlert - вкл./ выкл. сообщения о смене тренда
PushNotification - вкл./ выкл. Push-уведомления о смене тренда
EmailAlert - вкл./ выкл. отправления уведомления о смене тренда на email
Sound - вкл./ выкл. звукового уведомления о смене тренда
SoundFile - имя проигрываемого файла, при включённом параметре " Sound"
Значения индикатора
RSI Trend
Зелёная гистограмма - восходящий тренд. Рекомендуется совершать сделки на покупку.
Красная гистограмма - нисходящий тренд. Рекомендуется совершать сделки на продажу.
iMA (Moving Average, MA) в виде цветной гистограммы показывает тренд на N барахThe Cyber Cycle
Индикатор по книге John Ehlers-а "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 34.
Индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) на базе цветной гистограммы, в трех цветахUSDx EA
Мультисимвольный советник. Торговля символами входящими в индекс доллара по сигналам пользовательского индикатора