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Индикаторы

Bull Bear Dot - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2018
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Соединить середины баров линией, а также обозначить середину бара жирной точкой - эта точка меняет цвет в зависимости от типа бара:

Bull Bear Dot

Рис. 1. Bull Bear Dot

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Торговля отложенными ордерами на таймфрейме D1 по стратегии Elader'a

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Данный индикатор является альтернативой стандартному MACD

The Cyber Cycle The Cyber Cycle

Индикатор по книге John Ehlers-а "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 34.

MA Color Histogramm N Bars MA Color Histogramm N Bars

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