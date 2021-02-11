Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Bull Bear Dot - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2018
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Соединить середины баров линией, а также обозначить середину бара жирной точкой - эта точка меняет цвет в зависимости от типа бара:
Рис. 1. Bull Bear Dot
Elder iForce Strategy Pending
Торговля отложенными ордерами на таймфрейме D1 по стратегии Elader'aMACD_lrma
Данный индикатор является альтернативой стандартному MACD
The Cyber Cycle
Индикатор по книге John Ehlers-а "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 34.MA Color Histogramm N Bars
iMA (Moving Average, MA) в виде цветной гистограммы показывает тренд на N барах