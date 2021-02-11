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Индикаторы

The Cyber Cycle - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
1934
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Когда показания выше 0, то акция находится в восходящем тренде, когда ниже 0, тогда у акции нисходящий тренд. Покупайте, когда линия индикатора зеленая, и продавайте, когда она красная. Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!

Bull Bear Dot Bull Bear Dot

Индикатор соединяет середины баров линией. Также рисует посередине бара значок (по-умолчанию жирную точку)

Elder iForce Strategy Pending Elder iForce Strategy Pending

Торговля отложенными ордерами на таймфрейме D1 по стратегии Elader'a

MA Color Histogramm N Bars MA Color Histogramm N Bars

iMA (Moving Average, MA) в виде цветной гистограммы показывает тренд на N барах

RSI Trend RSI Trend

Это индикатор тренда, построенный на основе стандартного RSI.