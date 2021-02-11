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The Cyber Cycle - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
- Просмотров:
- 1934
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- Опубликован:
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Когда показания выше 0, то акция находится в восходящем тренде, когда ниже 0, тогда у акции нисходящий тренд. Покупайте, когда линия индикатора зеленая, и продавайте, когда она красная. Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!
Bull Bear Dot
Индикатор соединяет середины баров линией. Также рисует посередине бара значок (по-умолчанию жирную точку)Elder iForce Strategy Pending
Торговля отложенными ордерами на таймфрейме D1 по стратегии Elader'a
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iMA (Moving Average, MA) в виде цветной гистограммы показывает тренд на N барахRSI Trend
Это индикатор тренда, построенный на основе стандартного RSI.