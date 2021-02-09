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MACD_lrma - индикатор для MetaTrader 5
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D lrma, как и MACD, построен на основе двух скользящих средних. Однако в расчётах этих скользящих средних лежит алгоритм линейной регрессии. Именно благодаря ему индикатор становится более чувствительным к колебаниям цены, в отличии от стандартного MACD.
Параметры
- Fast EMA Period - период быстрой скользящей средней
- Slow EMA Period - период медленной скользящей средней
- Signal SMA Period - период сигнальной линии
Скриншоты
MACD lrma (EURUSD)
MACD lrma(USDJPY)
Обновление
Версия 1.10 - гистограмма индикатора может менять цвет. Участки роста и снижения раскрашиваются разными цветами. Включение или выключение режима раскрашивания контролирует параметр "Enable colors".
Отображение Pivot Pointcm line alert
Советник отправляет сообщение при достижении линии на графике.
Торговля отложенными ордерами на таймфрейме D1 по стратегии Elader'aBull Bear Dot
Индикатор соединяет середины баров линией. Также рисует посередине бара значок (по-умолчанию жирную точку)