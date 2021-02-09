D lrma, как и MACD, построен на основе двух скользящих средних. Однако в расчётах этих скользящих средних лежит алгоритм линейной регрессии. Именно благодаря ему индикатор становится более чувствительным к колебаниям цены, в отличии от стандартного MACD.

Параметры

Fast EMA Period - период быстрой скользящей средней

- период быстрой скользящей средней Slow EMA Period - период медленной скользящей средней

- период медленной скользящей средней Signal SMA Period - период сигнальной линии





Скриншоты











MACD lrma (EURUSD)



MACD lrma(USDJPY)

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