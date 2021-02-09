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Индикаторы

MACD_lrma - индикатор для MetaTrader 5

Vitaly Dodonov
Vitaly Dodonov

Vitaly Dodonov

4.2 (64)
7 кодов 1 тема 35 комментариев
Просмотров:
2370
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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D lrma, как и MACD, построен на основе двух скользящих средних. Однако в расчётах этих скользящих средних лежит алгоритм линейной регрессии. Именно благодаря ему индикатор становится более чувствительным к колебаниям цены, в отличии от стандартного MACD.

Параметры

  • Fast EMA Period      - период быстрой скользящей средней
  • Slow EMA Period     - период медленной скользящей средней
  • Signal SMA Period   - период сигнальной линии


Скриншоты



MACD lrma (EURUSD)

MACD lrma (EURUSD)


MACD lrma (USDJPY)

MACD lrma(USDJPY)

Обновление

Версия 1.10 - гистограмма индикатора может менять цвет. Участки роста и снижения раскрашиваются разными цветами. Включение или выключение режима раскрашивания контролирует параметр "Enable colors".


      Pivot Points 2 Pivot Points 2

      Отображение Pivot Point

      cm line alert cm line alert

      Советник отправляет сообщение при достижении линии на графике.

      Elder iForce Strategy Pending Elder iForce Strategy Pending

      Торговля отложенными ордерами на таймфрейме D1 по стратегии Elader'a

      Bull Bear Dot Bull Bear Dot

      Индикатор соединяет середины баров линией. Также рисует посередине бара значок (по-умолчанию жирную точку)