Идея индикатора

('

).

Индикатор на пяти индикаторных буферах '',',', '', 'Можно выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня ('') или используя цены и предыдущего и текущего дня ('').





Рис. 1. Индикатор Pivot Points 2

Формулы расчёта для Pivot Point:

Рис. 2. Формулы Pivot Point





Любой из уровней можно отключить (он конечно будет отображаться в окне 'Data Window' - но с пустыми значениями). За включение/отключение отвечают настройки 'Use XXXX'.