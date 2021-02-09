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Pivot Points 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатораИндикатор на пяти индикаторных буферах 'Pivot Point' ('R2', 'R1', 'P', 'S1', 'S2'). Можно выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня ('Yesterday's prices only') или используя цены и предыдущего и текущего дня ('Yesterday and today's prices').
Рис. 1. Индикатор Pivot Points 2
Формулы расчёта для Pivot Point:
Рис. 2. Формулы Pivot Point
Любой из уровней можно отключить (он конечно будет отображаться в окне 'Data Window' - но с пустыми значениями). За включение/отключение отвечают настройки 'Use XXXX'.
cm line alert
Советник отправляет сообщение при достижении линии на графике.Force Color
Индикатор iForce (Force) выполненный в виде цветной гистограммы
MACD_lrma
Данный индикатор является альтернативой стандартному MACDElder iForce Strategy Pending
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