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Индикаторы

Pivot Points 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3270
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор на пяти индикаторных буферах 'Pivot Point' ('R2', 'R1', 'P', 'S1', 'S2'). Можно выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня ('Yesterday's prices only') или используя цены и предыдущего и текущего дня ('Yesterday and today's prices'). 

Pivot Points 2

Рис. 1. Индикатор Pivot Points 2

Формулы расчёта для Pivot Point:

5-POINT_SYSTEM

Рис. 2. Формулы Pivot Point


Любой из уровней можно отключить (он конечно будет отображаться в окне 'Data Window' - но с пустыми значениями). За включение/отключение отвечают настройки 'Use XXXX'.

cm line alert cm line alert

Советник отправляет сообщение при достижении линии на графике.

Force Color Force Color

Индикатор iForce (Force) выполненный в виде цветной гистограммы

MACD_lrma MACD_lrma

Данный индикатор является альтернативой стандартному MACD

Elder iForce Strategy Pending Elder iForce Strategy Pending

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