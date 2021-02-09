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Советники

cm line alert - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
1855
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике. 

Пересечение линии и цены считается, если Ask выше или равен линии и Bid ниже или равен линии.

У каждой линии можно задать любое имя и оно будет как раз и отображаться в сообщении.

После отправки сообщения линия удаляется.

Рисуете горизонтальную линию, даете ей имя, например "EURUSD 1.23545 50%" и как только цена ее цепляет, так отправляется сообщение на почту




    Force Color Force Color

    Индикатор iForce (Force) выполненный в виде цветной гистограммы

    iDEMA hopper simple iDEMA hopper simple

    Стратегия: пробой баром индикатора iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA). Трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)

    Pivot Points 2 Pivot Points 2

    Отображение Pivot Point

    MACD_lrma MACD_lrma

    Данный индикатор является альтернативой стандартному MACD