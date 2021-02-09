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cm line alert - эксперт для MetaTrader 5
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Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике.
Пересечение линии и цены считается, если Ask выше или равен линии и Bid ниже или равен линии.
У каждой линии можно задать любое имя и оно будет как раз и отображаться в сообщении.
После отправки сообщения линия удаляется.
Рисуете горизонтальную линию, даете ей имя, например "EURUSD 1.23545 50%" и как только цена ее цепляет, так отправляется сообщение на почту
Force Color
Индикатор iForce (Force) выполненный в виде цветной гистограммыiDEMA hopper simple
Стратегия: пробой баром индикатора iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA). Трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)
Pivot Points 2
Отображение Pivot PointMACD_lrma
Данный индикатор является альтернативой стандартному MACD