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MACD_lrma - индикатор для MetaTrader 4
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MACD lrma, как и MACD, построен на основе двух скользящих средних. Однако в расчётах этих скользящих средних лежит алгоритм линейной регрессии. Именно благодаря ему индикатор становится более чувствительным к колебаниям цены, в отличии от стандартного MACD.
Параметры
- Fast EMA Period - период быстрой скользящей средней
- Slow EMA Period - период медленной скользящей средней
- Signal SMA Period - период сигнальной линии
Скриншоты
MACD lrma (EURUSD)
MACD lrma (USDJPY)
Обновление
Версия 1.10 - гистограмма индикатора может менять цвет. Участки роста и снижения раскрашиваются разными цветами. Включение или выключение режима раскрашивания контролирует параметр "Enable colors".
Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике.SLine5
Индикатор показывает уровни поддержки и сопротивления,от текущей цены.
Это индикатор тренда, построенный на основе стандартного RSI.ZigZag Rsi
Этот индикатор является альтернативой стандартному индикатору ZigZag