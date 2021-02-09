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Индикаторы

MACD_lrma - индикатор для MetaTrader 4

Vitaly Dodonov
Vitaly Dodonov

Vitaly Dodonov

4.2 (64)
7 кодов 1 тема 35 комментариев
Просмотров:
8333
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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MACD lrma, как и MACD, построен на основе двух скользящих средних. Однако в расчётах этих скользящих средних лежит алгоритм линейной регрессии. Именно благодаря ему индикатор становится более чувствительным к колебаниям цены, в отличии от стандартного MACD.

Параметры

  • Fast EMA Period      - период быстрой скользящей средней
  • Slow EMA Period     - период медленной скользящей средней
  • Signal SMA Period   - период сигнальной линии


Скриншоты


MACD lrma (EURUSD)

MACD lrma (EURUSD)


MACD lrma (USDJPY)

MACD lrma (USDJPY)


Обновление

Версия 1.10 - гистограмма индикатора может менять цвет. Участки роста и снижения раскрашиваются разными цветами. Включение или выключение режима раскрашивания контролирует параметр "Enable colors".


    cm line alert cm line alert

    Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике.

    SLine5 SLine5

    Индикатор показывает уровни поддержки и сопротивления,от текущей цены.

    RSI Trend RSI Trend

    Это индикатор тренда, построенный на основе стандартного RSI.

    ZigZag Rsi ZigZag Rsi

    Этот индикатор является альтернативой стандартному индикатору ZigZag