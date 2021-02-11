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Индикаторы

RSI Trend - индикатор для MetaTrader 4

Vitaly Dodonov
Vitaly Dodonov

Vitaly Dodonov

4.2 (64)
7 кодов 1 тема 35 комментариев
Просмотров:
12742
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Как известно осцилляторы имеют зоны перекупленности и пререпроданности. При боковом движении линии индикаторов долго в этих зонах не задерживаются. Однако при трендовом движении цены линии индикаторов проводят в этих зонах довольно долгое время. Особенность индикатора RSI состоит в том, что он достигает зон перекупленности и перепроданности намного реже, чем тот же Stochastic или индикатор CCI, что дает меньше сигналов о возможной смене направления движения (зачастую ложных). Именно эта особенность индикатора RSI и была использована при создании индикатора RSI TrendMT4.

Настройки:

Rsi_period - период индикатора RSI;

SymbolPrefix - строка, добавляемая к названию рабочего инструмента в начале

SymbolPostfix строка, добавляемая к названию рабочего инструмента в конце

SoundAlert  - вкл./ выкл. сообщения о смене тренда

PushNotification  вкл./ выкл. Push-уведомления о смене тренда

EmailAlert   вкл./ выкл. отправления уведомления о смене тренда на email

Sound   вкл./ выкл. звукового уведомления о смене тренда

SoundFile  - имя проигрываемого файла, при включённом параметре " Sound"


Значения индикатора

Rsi trend

RSI Trend


Зелёная гистограмма - восходящий тренд. Рекомендуется совершать сделки на покупку.

Красная гистограмма - нисходящий тренд. Рекомендуется совершать сделки на продажу.

    MACD_lrma MACD_lrma

    Этот индикатор является альтернативой стандартному MACD.

    cm line alert cm line alert

    Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике.

    ZigZag Rsi ZigZag Rsi

    Этот индикатор является альтернативой стандартному индикатору ZigZag

    Ссылки на демо/реальные сигналы Ссылки на демо/реальные сигналы

    Скрипт печатает в лог ссылки на демо или реальные сигналы + маломальская статистика по сигналу.