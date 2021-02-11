Как известно осцилляторы имеют зоны перекупленности и пререпроданности. При боковом движении линии индикаторов долго в этих зонах не задерживаются. Однако при трендовом движении цены линии индикаторов проводят в этих зонах довольно долгое время. Особенность индикатора RSI состоит в том, что он достигает зон перекупленности и перепроданности намного реже, чем тот же Stochastic или индикатор CCI, что дает меньше сигналов о возможной смене направления движения (зачастую ложных). Именно эта особенность индикатора RSI и была использована при создании индикатора RSI TrendMT4.

Настройки:



Rsi_period - период индикатора RSI;

SymbolPrefix - строка, добавляемая к названию рабочего инструмента в начале

SymbolPostfix - строка, добавляемая к названию рабочего инструмента в конце

SoundAlert - вкл./ выкл. сообщения о смене тренда

PushNotification - вкл./ выкл. Push-уведомления о смене тренда

EmailAlert - вкл./ выкл. отправления уведомления о смене тренда на email

Sound - вкл./ выкл. звукового уведомления о смене тренда

SoundFile - имя проигрываемого файла, при включённом параметре " Sound"





Значения индикатора



RSI Trend



Зелёная гистограмма - восходящий тренд. Рекомендуется совершать сделки на покупку.

Красная гистограмма - нисходящий тренд. Рекомендуется совершать сделки на продажу.