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RSI Trend - индикатор для MetaTrader 4
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Как известно осцилляторы имеют зоны перекупленности и пререпроданности. При боковом движении линии индикаторов долго в этих зонах не задерживаются. Однако при трендовом движении цены линии индикаторов проводят в этих зонах довольно долгое время. Особенность индикатора RSI состоит в том, что он достигает зон перекупленности и перепроданности намного реже, чем тот же Stochastic или индикатор CCI, что дает меньше сигналов о возможной смене направления движения (зачастую ложных). Именно эта особенность индикатора RSI и была использована при создании индикатора RSI TrendMT4.
Настройки:
Rsi_period - период индикатора RSI;
SymbolPrefix - строка, добавляемая к названию рабочего инструмента в начале
SymbolPostfix - строка, добавляемая к названию рабочего инструмента в конце
SoundAlert - вкл./ выкл. сообщения о смене тренда
PushNotification - вкл./ выкл. Push-уведомления о смене тренда
EmailAlert - вкл./ выкл. отправления уведомления о смене тренда на email
Sound - вкл./ выкл. звукового уведомления о смене тренда
SoundFile - имя проигрываемого файла, при включённом параметре " Sound"
Значения индикатора
RSI Trend
Зелёная гистограмма - восходящий тренд. Рекомендуется совершать сделки на покупку.
Красная гистограмма - нисходящий тренд. Рекомендуется совершать сделки на продажу.
Этот индикатор является альтернативой стандартному MACD.cm line alert
Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике.
Этот индикатор является альтернативой стандартному индикатору ZigZagСсылки на демо/реальные сигналы
Скрипт печатает в лог ссылки на демо или реальные сигналы + маломальская статистика по сигналу.