Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике.

Пересечение линии и цены считается, если Ask выше или равен линии и Bid ниже или равен линии.

У каждой линии можно задать любое имя и оно будет как раз и отображаться в сообщении.

После отправки сообщения линия удаляется.

Рисуете горизонтальную линию, даете ей имя, например "EURUSD 1.23545 50%" и как только цена ее цепляет, так отправляется сообщение на почту







