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cm line alert - эксперт для MetaTrader 4
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Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике.
Пересечение линии и цены считается, если Ask выше или равен линии и Bid ниже или равен линии.
У каждой линии можно задать любое имя и оно будет как раз и отображаться в сообщении.
После отправки сообщения линия удаляется.
Рисуете горизонтальную линию, даете ей имя, например "EURUSD 1.23545 50%" и как только цена ее цепляет, так отправляется сообщение на почту
SLine5
Индикатор показывает уровни поддержки и сопротивления,от текущей цены.EA_ZoomErr_EURGBP
Написал исходник для скальпера EURGBP M5 1000$ котировки с Альпари. Проходит тест на 20 годах, с 17 по 21 тест без оптимизации.